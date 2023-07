Íme, néhány példa arra, ki mekkora nyugdíjra számíthat augusztustól!

A nyugdíjasok számára idén már második alkalommal emelik meg a nyugdíjat, januárban ez az emelés 11,8%-os volt, júliustól pedig további 10,6%-os.

Mint ahogy Michal Ilko, a Szociális Biztosító vezérigazgatója tegnap ismertette, 1,75 millió nyugdíj összegét számolták újra, emelték a minimálnyugdíjakat és újraszámolták a végrehajtásokat, valamint folytatják a feltételeket teljesítő adósoknak nyújtott amnesztiát is. A büntetés elengedésének feltétele, hogy a 2022. július 1. előtt érvényes összes hátralékot idén augusztus 31-ig be kell fizetni.

A mostani nyugdíjemelés rendkívüli, amit lényegében a infláció vált ki. A szociális biztosításról szóló törvény ugyanis kimondja, hogy ha 2022. július 1. és 2023. március 1. között a nyugdíjas háztartásokra vonatkozó hónapközi áremelkedés meghaladja az 5%-ot, a juttatást júliusban kell emelni. Rendre elmondják azt is, hogy ezt nem kell senkinek kérvényeznie, a nyugdíjak kiszámítása automatikus. Nem kell tartani attól, hogy valaki lemarad, mivel visszamenőleg is július 1-től fizetik ki, azok számára is, akik mostantól formálhatnak igényt a nyugdíjra.

A Pluska.sk egyébként néhány példát is közölt, hogy kinek hogyan növekedhet a nyugdíja.

Az első ilyen példa szerint Juraj, aki augusztus 15-től lép nyugdíjba, és a Szociáis biztosító 550 eurót állapít meg, a januári emeléssel (11,8%) további 64,90 €-t számolhat hozzá, míg júliustól további 65,20 €-t. Összességében tehát 680,10 €-t kaphat havonta.

A második példa alapján Júlia öregségi és özvegyi nyugdíjat is kap, a januári valorizáció óta 588,80 € összegben. Ő júliustól 62,50 €-t adhat hozzá, összesen tehát 651,30 euróra számíthat.

A harmadik példa Patriké, aki a januári valorizációval együtt jelenleg 740,50 € öregségi nyugdíjat kap, a júliusi emelésnek köszönhetően 78,50 €-val számíthat többre, tehát havi 819 €-ra.

(Pluska.sk)