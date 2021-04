Indiában egyre súlyosabb a helyzet, és ezért vélhetően az indiai mutáció felelős. Mit tudunk róla?

India pillanatnyilag az egyik legrosszabb helyzetben lévő ország a járvány szempontjából, ami rendkívül gyorsan terjed..

A közelmúltban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is arról tájékoztatott, hogy „látókörébe került” a vírus Indiában azonosított variánsa. Maria Van Kerkhove, a WHO Covid–19-cel foglalkozó technikai csoportjának vezetője akkor azt mondta, a variánsról egyelőre nem tudni, hogy kapcsolatban áll-e az indiai fertőzöttek számának gyors növekedésével. Aggasztó mindenesetre az egybeesés: a vírustörzset 2020 végén fedezték fel két indiai államban, az esetek száma azóta pedig egyre csak emelkedik - írja a hvg.hu.

"Egyelőre nem tudni eleget a koronavírus indiai mutációjáról ahhoz, hogy ki lehessen mondani, aggodalomra ad okot" – idézte a hvg.hu Susan Hopkinst, az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) munkatársa a BBC műsorában.

A B.1.617 névre keresztelt variánst először Maharastra régiójában mutatták ki, ami a leggazdagabb az indiai tartományok közül, fővárosa Mumbai. Március 24-én még "csak" az indiai minták 20%-ában mutatták ki, mostanra viszont ez az arány 60%-ra nőtt.

Indiában mostanáig a hivatalos adatok szerint mintegy 15,6 millió ember fertőződött meg a koronavírussal, ez a szám viszont az elmúlt bő egy hétben naponta 200-300 ezerrel nőtt. Szinte naponta dőlnek a fertőzöttségi rekordok, a tegnai a legújabb, 294 ezer fertőzöttel. Ez a világ napi fertőzöttjeinek több mint egyharmada.

A koronavírushoz köthető elhunytak száma 182 ezer, amivel az ország az USA és Brazília után a harmadik. Az elhunytak száma naponta 1500-2000-rel nő, ám ez a szám a fertőzöttek rekordszámai miatt vélhetően emelkedni fog.

A Tvnoviny.sk által idézett Shaheed Jameel indiai virológus szerint az ún. kettős vírusmutáció tüskefehrjéjén két helyen történt változás, ami pedig a jelek szerint lehetővé teszi, hogy ellenálljon az immunrendszer által termelt antitestek bizonyos részének, éppen ezért a veszélyesebb mutációk közé sorolják, mint a dél-afrikait vagy a brazilt. Azt ugyanakkor nem feltételezik, hogy teljesen ellenállna az eddig kifejlesztett vakcináknak.

Nagy-Britannia már a magas kockázatú országok közé sorolta Indiát, és a többség számára, aki onnan érkezik, nem engedélyezik a beutazást április 23-tól. Az országban eddig 103 személyt azonosítottak az indiai mutációval, a többségük külföldön járt.

Aggasztóak a Kanadából érkező hírek is, a The Guardian szerint április 14. és 24. között mind a 27, Indiából érkező gépen találtak olyan utast, akinél kimutatták az indiai mutációt.

