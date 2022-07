Indul a hajózási főszezon a Balatonon szombaton

Megkezdődik szombaton a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) 176. hajózási főidénye: 17 kikötőben felújított hajókkal, megújult és kibővült menetrenddel várják a hajózni és kirándulni vágyókat - áll a társaság közleményében, amelyet pénteken juttatott el MTI-hez.

Fotó: PIXABAY

Ismertetik: az 58 napos személyhajózási főszezonban 12 útvonalon indítanak menetrendi hajókat. Idén közvetlen járatok indulnak Siófokról Tihanyba, a Balatonföldvár-Tihany útvonalat meghosszabbították Balatonfüredig. Balatonföldváron fontos átszálló pont alakult ki, továbbá a déli és északi part jobb összeköttetése érdekében újra bekapcsolódik a személyhajózási útvonalak állomásai közé Tihanyrév kikötője - sorolják az újdonságokat.

A mentrendi hajókon kívül séta- és nosztalgiahajókat is indít a társaság, a főszezonban 2225 alkalommal. Varázshajók és bulihajók 9 kikötőből indulnak. A programhajó-kínálatot növeli a siófoki Plázzsal közösen indított egyedi bulihajó, amely ötször indul a szezonban - áll a közleményben.

Tájékoztatnak arról is, hogy a megújult menetrendi hajókon balatoni borászok és sörfőzde különlegességeivel bővült a büfék választéka.

A tájékoztató szerint az idén is ingyen utazhatnak a települések közötti hajójáratokon a kisgyermekek a KAJLA útlevéllel. Ettől az évtől online is vásárolható hajójegy a jegy.bahart.hu oldalon, és a pénztárakban továbbra is lehet fizetni SZÉP-kártyával.

A balatoni komp a főszezonban Szántódrév felől 6.40 és 23.20, Tihanyrév felől 7.00 óra és 23.40 között közlekedik 40 percenként, nagy forgalom esetén sűrűbben - a Bahart közlése szerint.

mti/para