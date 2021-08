Indulhat a leskelődés: 38 dunaszerdahelyi, 26 somorjai, 8 bősi, és 8 nagymegyeri is van a vakcinalottó nyertesei között

Ahogy azt korábban megírtuk, a vakcinalottóban ma 10 ezer embert sorsoltak ki, akik fejenként 100 eurós nyereményt vághatnak zsebre.

Mivel a szerencsés nyertesek listája szabadon böngészhető, bárki kukucskálhat, és megállapíthatja, nyert-e valaki a környéken. A nyerteseket persze nem lehet konkrétan azonosítani, mert csak a keresztnevük és település szerint lehet listázni őket. Mindenesetre találgatni azért lehet, illetve megveregetni a lefülelt győztesek vállát, vagy esetleg rákérdezni arra, hogy a nevük és a lakhelyük alapján azok között vannak-e, akik jól jártak.

A Dunaszerdahelyi járás falvai és városai között is sok-sok település van, ahonnan kisorsoltak nyerteseket. A teljesség igénye nélkül: Dunaszerdahelyen 38-an, Somorján 26-an, Nagymegyeren és Bősön pedig nyolcan-nyolcan nyertek szerdán 100 eurós összeget. Voltak olyan falvak, ahol nem csak egy-két, hanem több nyertes is akadt: Ekecs-Apácaszakállason például hatan nyertek, Alistálon négyen.

A szomszédos Galántai járásban is sokan örülhettek: Galántán 26-an lettek 100 euróval gazdagabbak, és például hat nádszegit is kisorsolt a gép. Emellett persze a többi mátyusföldi községben is volt egy csomó szerencsés.

A komáromiak is "arattak", a városban 52-en nyertek ma 100 eurót, Gútán 17-en. De például Csallóközaranyoson is akadtak ketten, akik ilyen jutalomban részesülnek.

Ami a magyar keresztneveket illeti, országosan hat Árpád, egy Csaba és egy Gergő is szerencsés volt, valamint hat Ildikó, egy Eszter, egy Ibolya, és egy Emese is került a nyertesek közé.

A 10 ezer eurós "kategóriában" nem magyarlakta településekről kerültek ki a győztesek, viszont Muzslán (Érsekújvári járás), Naszvadon (Komáromi járás) és Ipolyságon (Lévai járás) is nyertek 1000 eurót.

A 100 ezer eurós, és magasabb nyereményeket vasárnaponként az RTVS csatornáján sorsolják. A vakcinalottóba minden oltott személy beregisztrálhat. Többször is lehet nyerni, ugyanis a regisztráltak minden sorsolásban részt vesznek, még akkor is, ha előzőleg már nyertek.

