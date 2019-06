Ingatlanár hajrá Magyarországon: mennyivel kell számoljunk, ha Budapestre költöznénk?

Az ingatlanárak növekedése nem nevezhető új jelenségnek, de mindenképp kétségbeejtő mindannyiunk számára. Az ingatlanpiaci árak már régóta az egekben vannak és állítólag nem is fog ez a helyzet javulni. Akár vásárolni , akár bérelni szeretnénk egy lakást, kiemelkedően magas összeget kell szánnunk rá, különösen Budapesten. Először mindenképp megéri elgondolkodni azon, hogy mit találunk feltétlenül szükségesnek álom otthonunkban. Bármilyen szempontból is próbálunk lakást keresni, egy dolog biztos: költséges. Lehet mégis megoldás arra, hogy kevésbé költséges lakást találjunk? Szerintünk igen.

Milyen szempontok tudják befolyásolni egy albérlet árát?

Egy ingatlan árát szinte megszámlálhatatlan tényező befolyásolhatja, ezek közül viszont most csak párat emelnénk ki, melyek talán a legjelentősebbek.

1. A szomszédság:

A környéken található ingatlanok ára befolyásolja az általunk kiszemet ingatlan árát. Az egy környéken található ingatlanoknak mind különböző ára van, melyek versenyezni próbálnak egymással. Így, ha van egy pontos elképzelésünk arról, hogy hol szeretnénk lakást vásárolni vagy bérelni, akkor jó döntés lehet több lakást is szemügyre venni, így megtalálhatjuk azt, amelyik kevésbé költséges.

2. Az elhelyezkedés: Egy ingatlan elhelyezkedése mindannyiunknak fontos.

Általában az ember nem szeret hosszútávra szeretteitől elszakadni, így szeretne olyan lakást találni, ahol szüleihez, rokonaihoz, akár munkahelyéhez közel maradhat. Három szempontot szoktak figyelembe venni általában egy ingatlan eladásakor:

a helyi iskolák minősége

munkalehetőségek

bevásárlási és szórakozási lehetőségek

3. Kora és kondíciója:

Egy lakás árát nagymértékben befolyásolja, hogy mikor építették. Az újabb ingatlanok ára rend szerint nagyobb, mint az idősödőké, de állapota nagyobb befolyással bír árára. Itt most csak a fontosabbakat szeretnénk említeni: csatornarendszer, tető, elektromosság, valamint olyan tárgyak, amelyek minősége emelheti az árat.

Mennyibe kerül egy átlagos ingatlan?

Vegyünk példának egy teljesen átlagos egy szobás albérletet, amely a belvárosban helyezkedik el. Mennyibe kerülhet ennek az ára Budapesten? Fővárosunkban egy ilyen eladó lakásnak az ára akár 35 millió forintba került a Flatfy kimutatása szerint ez év májusában.

Ezen ingatlanok árát persze ahogy már említettük, számos tényező befolyásolhatja, így újra azt ajánlanánk, hogy a keresgélés előtt mindenképp gondolkodjunk el azon, mégis mik az elvárásaink egy albérlettől. Budapesten az utóbbi időben elképzelhetetlenül felugrottak az árak, így mondhatni lehetetlen olyan lakást találni a fővárosban, melyet meg tudnánk engedni magunknak.

Hogyan spórolhatunk egy ingatlan árán?

Itt elsősorban az ingatlan helyét említenénk meg. Ha nem feltétlenül szükséges, akkor jobb lehet nem a belvárosi ingatlanokat keresni. Egy külvárosi lakás nemcsak, hogy kevésbé költséges, de jobban felszerelt is általában. Így a pénz, amit az áron spórolhatunk meg, azt később az ingatlan átrendezésére, esetleg felújítására is felhasználhatjuk, ha szeretnénk. Egy másik lehetőség egy garzon bérlése is lehet. Ebben az esetben akár a belvároshoz közelében lévő lakásokat is szemügyre vehetjük, ha nem a legfeltúrbózottabb garzonok közül szeretnénk választani. Ha nem tartunk igényt teraszra, vagy bevállaljuk, hogy egy kevésbé jó állapotú lakásban szálljunk meg, esetleg ott is éljünk, akkor lényegesebb kevesebb összeget kell rászánni.

Forrás: https://hu.flatfy.com/

(PR)