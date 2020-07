Ingyenes lesz a Covid-19 elleni védőoltás, de Szlovákia nem rendelt belőle mindenkinek

Az biztosnak látszik, hogy a Covid-19 elleni védőoltásért nem kell majd fizetni, azt viszont még nem tudni, hogy azt az egészségügyi járulékokból, az állami költségvetésből vagy euróalapokból térítik majd - írja a SME.

A Szlovák Infektológus Társaság elnöke, Pavol Jarčuška szerint a védőoltás nem lesz olyan drága, 20-30 euróba kerülhet személyenként, ami hozzávetőlegesen az influenza elleni oltás háromszorosa.

A SME szerint várhatóan Jarčuška vezeti majd azt a szakértői csoportot, melyet az egészségügyi minisztérium hoz létre a védőoltás beszerzése kapcsán.

Szlovákia jelenleg 3 millió vakcinát készül rendelni, ami nem elég a teljes, 5,4 millió fős populáció számára. Tudni kell viszont, hogy Szlovákia nem egyedül lobbizik a vakcináért, hanem az Európai Bizottság kezdeményezéséhez csatlakozott.

Az oltások beadásánál elsőbbséget élvezhetnek az idős és szociális otthonok lakói, orvosok, ápolók és mentősök. Ez mintegy 134 ezer személyt jelent, de ugyancsak elsőbbséget élvezhetnek a rendőrök, tűzoltók és katonák.

A lap érdeklődésére a minisztérium nem árulta el, hogy miért csak ennyit rendeltek az első körben, miközben a nagyjából 65 millió lakosú Nagy-Britannia 100 milliót. Jarčuška szerint szükség esetén Szlovákia újabb megrendelést adhat le, kérdés viszont, hogy az mikor érkezne meg.

Egyelőre pedig azt sem tudni, melyik vakcinából vásárolhatunk, a WHO adatai szerint jelenleg 25 oltóanyag tesztelése zajlik, miközben 5 közülük már a regisztráció előtti végső fázisban van, meg kell azonban még várniuk több tízezer önkéntes tesztelését. Különböznek abban is, hogy némelyikből elég egy adagot is beadni, míg másokból kettő kell. Azt nem tudni, mennyi ideig védenek meg a koronavírustól.

Jarčuška becslése szerint Szlovákia idén novemberben vagy decemberben juthat hozzá a vakcinához, ám még nem széles körben.

A SME cikke szerint Szlovákiában a 30 év felettiek esetében csak torokgyík és tetanusz ellen létezik kötelező védőoltás, amit 15 évente meg kell ismételni. Néhány hónapos csecsemőket kötelezően be kell oltatni szamárköhögés, gyermekbénulás B tílusú vírusos agyhártyagyulladás és pneumococcus ellen, 15 hónaposan pedig kanyaró, mumpsz és rózsahimló ellen.

A Covid-19 elleni védőoltás az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint nem lesz kötelező, tehát nem jár majd büntetés azok számára, akik nem oltatják be magukat. Szeretnék viszont ösztönözni az embereket a védőoltásra. Influenza ellen is ez történik, a biztosító téríti, ennek ellenére a társadalomnak csak mintegy 4%-a adatja be.

Egy májusi felmérés azt igazolta, hogy a Covid-19 elleni védőoltást az emberek 41%-a adatná be magának. Hogy valamilyen betegség ne terjedjen, kollektív védettségre van szükség, ám a betegség fertőzőképességétől függ, hogy milyen arányban. Kanyarónál ez például 95%, tehát ilyen oltottsági szintre van szükség, hogy ne alakuljon ki járvány. A Covid-19 esetében szakemberek szerint ez az arány 60-80%.

(SME)