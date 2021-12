Ingyenes utalványokat osztogat a komáromi önkormányzat, hogy segítsen a helyi kávézóknak, éttermeknek

A komáromi önkormányzat utalványokat osztogat a helyi kávézók és éttermek "megmentése" érdekében.

A város megszólította azokat az a helyi kávézókat és éttermeket, amelyek csupán elvitelre kínálhatják az ételeket és az italokat, ez pedig jelentős bevételkiesést okoz számukra.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere a TV JOJ-nak elmondta, utalványokat vásároltak a helyi vendéglátóipari egységekben, majd szétosztották azokat a járókelők és a városháza alkalmazottai közt, hogy ezáltal is hozzájáruljanak a forgalmuk növekedéséhez.

Az utalványt kávéra, teára, forralt borra és forró csokira is be lehet váltani. A járókelők és a vállalkozók is örültek a példaértékű gesztusnak az önkormányzat részéről.

(tvjoj)