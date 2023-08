Iniesta az Egyesült Arab Emírségekben futballozik tovább (VIDEÓ)

A 39 éves spanyol játékos kedden közölte, hogy a Rász el-Haimában működő Emirates Clubhoz igazolt, miután 2018 óta a japán Vissel Kobét erősítette.

Andrés Iniesta (39) has arrived in the UAE to sign for Emirates Club on a free transfer. pic.twitter.com/MFYXO9M5v7