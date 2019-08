Inka kislány 500 éves múmiáját kapta vissza Bolívia - FOTÓK

A kecsua nyelven Nustának (hercegnő) hívott hajdani kislány teste kitűnő állapotban maradt fenn, fekete copfjait mintha frissel fésült hajból fonták volna, kezei kis tollakat markolnak.

Szakértők szerint az inka civilizáció utolsó éveiben élhetett az Andok felföldjein a mai La Paz közelében.

Szénizotópos vizsgálatokkal megállapították, hogy a múmia a 15. század második feléből származik, ami megerősíti a feltételezést, hogy a kislányt Kolumbusz Kristóf érkezése és a spanyol hódítás előtt temették el.

- közölte William A. Lovis antropológus, aki éveken át dolgozott a múmia visszaadásán, amelyet végül több mint két hete szállítottak vissza a La Paz-i amerikai nagykövetség segítségével.

Novembertől bolíviai tudósok és külföldi szakértők újra megvizsgálják a leletet, addig a sírmellékletek kíséretében november 2-án, halottak napján kiállításon lesz látható.

A kutatók számos rejtélyre keresnek választ. Az ajmara lányt eredetileg kősírba helyezték szandáljával, egy kis agyagedénnyel, tasakokkal, tollakkal és sokféle növénnyel, köztük kukoricával és kokával együtt, talán mert az Andok több népe úgy vélte, az ajándékok segítik az átjutást a következő életbe.

„Lehetséges, hogy a lány fontos szerepet töltött be és az is, hogy a sírmellékleteknek rituális jelentősége is volt. Azt sem zárhatjuk ki, hogy az inka istenek kiengesztelésére, áldozatul ölték meg”