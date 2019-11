Ínségesebb év elé néz Dunaszerdahely – mutatjuk, mire lesz pénz és mire nem!

Persze, ahogy a pénzügyi osztály vezetője, Pápay Zoltán és Hájos Zoltán polgármester is érvelt, egyelőre nem ismert a pénzügyminisztérium prognózisa a befizetett jövedelemadó visszatérítendő 70%-os részarányának mértékéről, és az idei zárszámadás sem, amiből kiderül, valójában milyen eredménnyel zárhatja az idei évet a költségvetés (ez gyakorlatilag mindig többletet jelent).

Egyébként hozzá kell tenni, hogy a részadóbevétel várhatóan még így is magasabb lesz, mint az idei, a városi költségvetés 130 ezer eurós többlettel számol 2019-hez képest (9,46 millió euró az idei 9,33 millió után), ráadásul már írtunk róla, hogy bevezetésre kerül az ún. fejlesztési illeték, amelyen keresztül a város 500 ezer eurót tervez kiemelni a Dunaszerdahelyen építkezők zsebből (miközben a tervek szerint a dunaszerdahelyieknek egy részét visszaadja).

Hájos felhívta a figyelmet arra is, hogy folyamatosan emelkedik a hulladéklerakás díja, miközben nehéz feladat a lakosokat a hulladék szelektálására bírni. Itt tudni kell, hogy ugyanolyan százalékarányú szemétszelekció mellett valóban jelentősen megnő az elkövetkezendő években a hulladéklerakási illeték, a minisztérium ilyen úton kívánja ösztönözni/rábírni az embereket a hulladék osztályozására.

Növeli a költségeket a pedagógusok bérének 10, illetve a közalkalmazottak bérének 6%-os emelése is, valamint a minimálbér, illetve azoknak a béreknek az emelkedése, amelyek a nemzetgazdasági átlagbérből indulnak ki, ami pedig jelentősebben megnőtt az elmúlt időszakban. Itt meg kell említeni, hogy ilyen például a polgármester és az alpolgármesterek fizetése is, miközben előbbi az alapfizetése mellé idén a lehető legmagasabb, 60%-os jutalmat is megkapja.