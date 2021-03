Internetes mémek forrása lett egy 3000 éves aranymaszk

Internetes mémek forrása lett egy 3000 éves, szertartásokhoz használt aranymaszk, amelyre nemrégiben bukkantak egy ásatáson a dél-kínai Szecsuanban - számolt be a BBC internetes hírportálján.

Forrás: BBC

A műkincs egyike volt annak a mintegy 500 bronzkori emléknek, amelyeket a Szanhszingtuj nevű ásatáson tártak fel. Szakértők szerint a leletek révén a területet időszámításunk előtt 316 előtt uraló Su államról szerezhetők újabb ismeretek. A királyság a kutatók szerint az egyike volt a selyem egyik fontos forrásának.

Az ásatáson előkerült, csonka arcmaszk mindazonáltal mémként terjedt el a kínai interneten, miután szombaton bemutatták a legújabban feltárt leletek között. Az internetezők a popkultúra népszerű alakjainak arcára illesztették az aranymaszkot, a képek pedig bejárták a kínai közösségi hálózatokat. A kínai Twitterként is ismert Weibo mikroblogon a vonatkozó témát csaknem 4 millióan nézték meg. A trendbe a műkincset őrző múzeum is bekapcsolódott és egy animált zenés videót is megosztottak, amelyben több, az ásatásról előkerült darab mellett felbukkan az aranymaszk is.

A Szanhszingtuj romokat 1929-ben fedezte fel egy földműves, és a huszadik század egyik legfontosabb régészeti lelőhelyének tartják. Mostanra összesen több mint 50 ezer leletet ástak elő a Csengtutól mintegy 60 kilométerre fekvő területen. A tárgyak hat, 3,5 és 19 négyzetméter közötti alapterületű áldozati kamrából kerültek elő, melyeket a Su civilizáció jólétért és békéért fohászkodó szertartások körében használt áldozatok bemutatására. A feltárt leletek között egyebek mellett bronzból és elefántcsontból készült tárgyak is voltak.

Az ásatásokon résztvevő egyik kutató elmondta: még eddig sosem látott bronztárgyak is előkerültek, ezek közül néhány darabon például bizarr kinézetű sárkány- és marhadíszítések láthatóak - írta a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Más bronztárgyak ugyanakkor hasonlóak a Jangce mentén más területekről is előásottakhoz, ami a kínai kutatók szerint a gyakori cserékre, kapcsolattartásra utal.

Az ásatások eredményeit Hszi Csin-ping kínai elnök is méltatta, hangsúlyozva, hogy azok rávilágítanak a kínai civilizáció eredetére, valamint az emberi civilizációhoz tett jelentős hozzájárulására.



(MTI)