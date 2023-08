Ipsos: A Progresívne Slovensko a Smer konkurenciája lehet, Ficónak a kormányzáshoz szüksége lenne a Republikára

Az Ipsos ügynökség legújabb választási modellje megerősíti a közvélemény-kutatások jelenlegi tendenciáit. A pártpreferenciák rangsorát a Smer vezeti, a választók csaknem 20 százalékának támogatásával, amelynek választói nagyrészt egyértelműen erre a pártra szavaznak - írja a Denník N.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Elméletileg a 3 százalékponttal lemaradó Progresívne Slovensko (PS) versenyezhet Robert Ficóval az első helyért. Növekszik a támogatóiknak az elszántsága, hogy erre a pártra szavazzanak.

Utánuk következik Peter Pellegrini vezette Hlas. Augusztus közepén a szavazatok valamivel több mint 13 százalékát szerezné meg. Továbbra is bejutna a parlamentbe a Republika, a háromkoalíciós OĽaNO, a Keresztény Unió és a Za ľudí, de a KDH, az SaS, a Sme rodina és Andrej Danko vezette SNS is.

Továbbra is igaz, hogy a választások kimenetelét az fogja eldönteni, hogy valójában mely pártok jutnak be a parlamentbe. Ha a választások nagyjából úgy alakulnának, ahogy az augusztusi Ipsos modell jósolja, akkor garantáltan csak a Smer, a PS, a Hlas és a Republika jutna be a parlamentbe, amely a szavazatok mintegy 8 százalékát kapná meg.

Az Igor Matovič vezette OĽaNO mozgalom által vezetett hármas koalíció augusztusban a szavazatok kevesebb mint 8 százalékát kapná, a parlamentbe jutáshoz 7 százalékra lenne szükségük.

A KDH-ra a felmérésben résztvevők több mint 6 százaléka szavazna, az SNS, az SaS és a Sme rodina 5-6 százalék. Különösen a Sme rodina esetében tapasztalható hosszabb távú tendencia, hogy csökken a párt támogatottsága. Míg tavasszal stabilan 7-8 százalék közé erősödött a közvélemény-kutatások szerint, addig most már csak 6 százalék körül mozog a támogatottsága.

Boris Kollárt az elmúlt hetekben bírálatok érték egykori élettársa, Barbora Richterová elleni fizikai támadás miatt. Ő maga egy szélesebb körű összeesküvést lát a nyilatkozata mögött, amelynek célja állítólag a Sme rodina eltávolítása a parlamentből. Külön kiemeli Zoroslav Kollár üzletembert.

A Szövetség a választhatósági küszöb alatt maradt (a szavazatok 3,6 százalékának támogatásával), a Kotleba-féle ĽSNS és a Demokrati 3 százalék alatt, a Modrí és a Most-Híd 1,4 százalékos támogatottságot tudhat maga mögött.

Az augusztusi modell szerint a parlamenti mandátumokon 9 párt osztozna, ezek közül az egyik egy háromtagú koalíció. Az SNS számos más párt vagy nézetirányzat politikusait vették fel jelöltlistájukra.

Még a Smer, a Hlas, az SNS és a Sme rodina koalíció sem érné el a többséget. Ezeknek a pártoknak együtt 75 képviselőjük lenne a parlamentben.

Elméletileg lehetséges lenne egy kormány a Smer és az OĽaNO nélkül is, amelyet a Progresívne Slovensko, a Hlas, a KDH, a Sme rodina és az SaS alakíthatna. Egy ilyen kormánynak a parlamentben 81 képviselőre támaszkodna.

Az Ipsos jelenlegi modellje szerint a Smer 34, a Progresívne Slovensko 29, a Hlas 23, az OĽaNO és a Republika együtt tizenhárom, az SaS és a KDH tíz-tíz, a Sme rodina és az SNS pedig együtt 9 mandátumot szerezne.

A választások előtti trendek szempontjából nem csak a preferencia-felmérés aktuális számai a fontosak, hanem az is, hogy részletesebben megvizsgálják a pártok esélyeit jelenlegi szimpatizánsaik megtartására, illetve újak megszerzésére.

A Smer nagyon erős magot tart fenn, az összes szavazó 15 százalékát teszi ki. Május óta két százalékponttal erősödött a Smer magja, ami azt jelzi, hogy minél közelebb a választásokhoz, annál határozottabban döntenek a párt támogatói, hogy erre a pártra szavaznak szeptemberben.

A preferenciákkal együtt a döntés ereje is nő a Progresívne Slovensko támogatói körében. Májusban a szavazók mintegy 7 százaléka volt a PS magja, most ez 3 és fél százalékponttal több. A SaS-nek nemcsak az 5 százalékos határozatképességhez képest nem sikerült elérnie, hanem június óta felére csökkent a párt elkötelezett szavazóinak száma. Az SaS magja a szavazók körülbelül 1 százalékát teszi ki.

A Smer rendelkezik a legszélesebb választási potenciállal. A Smer támogatói mellett főként a Hlas szavazóinak kevesebb mint fele, és ugyanennyi az SNS és a Republika hívei, akik Robert Fico pártját nevezték meg második és harmadik választásként.

A PS és a Hlas a szavazók körülbelül egynegyedének szintjén rendelkezik potenciállal.

Az Ipsos 1003 válaszadós mintán végzett felmérést augusztus 10. és 14. között internetes kérdőívek formájában.

Denník N/para