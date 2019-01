Irán megerősítette, hogy fogva tartanak egy amerikai állampolgárt

A The New York Times című amerikai napilap hétfőn számolt be arról, hogy július óta Iránban tartják fogva a 46 éves Michael White-ot, az amerikai haditengerészet veteránját. A férfit iráni látogatása során, 2018 júliusában vették őrizetbe és azóta börtönben van meghatározatlan vádak alapján.

Bahram Kászemi iráni külügyi szóvivő nyilatkozata előtt az iráni hatóságok korábban nem erősítették meg White őrizetbe vételét, illetve annak idejét sem jelölték meg pontosan. Kászemi elmondása szerint azonban Irán tájékoztatta az Egyesült Államok kormányát a Michael White őrizetbe vételét követő néhány napon belül.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján Michael White az első amerikai állampolgár, akit Donald Trump elnökségének ideje alatt vettek őrizetbe. Az AP arról is ír, hogy ez az incidens tovább növelheti a feszültséget Irán és az Egyesült Államok között.

Habár White őrizetbe vételének körülményei egyelőre nem ismertek, Irán a korábbiakban tárgyalások során eszközként használta fel a perzsa országban fogva tartott a nyugati, illetve a Nyugatról érkezett kettős állampolgárokat.

A The New York Times hasábjain megjelent tudósítás idézi Michael White édesanyját is, aki arról beszélt, hogy három héttel ezelőtt tudta meg, hogy a fia életben van és egy iráni börtönben tartják fogva. White őrizetbe vételéről először egy külföldön élő irániak által üzemeltett hírportál számolt be; egy interjúban egy iráni fogvatartott adta hírül, hogy 2018 októberében, egy Meshed városában lévő börtönben találkozott Michael White-tal.

White édesanyja azt is elmondta a The New York Timesnak, hogy fia azért ment Iránba, hogy meglátogassa barátnőjét. Július 27-ére foglalt hazafelé repülőjegyet San Diegóba, az Egyesült Arab Emirátusokon keresztül. A nő akkor jelentette fiát eltűnt személyként, amikor kiderült, hogy a férfi nem volt a gép fedélzetén. Hozzátette azt is, hogy fia nyaki tumor és asztma miatt kezelés alatt állt.

MTI