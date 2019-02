Irány edzeni!

Sosem vagyunk 100%-an elégedettek testünkkel. Sosem leszünk túl vékonyak és vonzóak a saját bevallásunk szerint. De nyugalom! Itt a megoldás, hiszen 2018. június 1-jén megnyitotta kapuit a dunaszerdahelyi MAXERGYM edzőterem. És van egy jó hírem is, a vékonyság már nem trendi, a sportos az új vékony. Ahhoz, hogy tónusos, szálkás izomzatra tegyünk szert, már bizonyára tudjátok nem elég csupán cardio mozgást végeznünk. Manapság óriási sikernek örvend a CrossFit és az MMA, de hogy miért és, hogy mik is ezek a sportágak arról a MAXERGYM edzőjét és vezetőjét Adamča Dávidot kérdeztük.

A CrossFit az utóbbi pár évben szerzett óriási rajongótábort. Végre egy olyan edzésforma, melyet kezdőként is bátran elkezdhetünk, hiszen folyamatos edzői kontroll mellett zajlanak az órák. Egy edző jelenléte, és törődése sokat számít a kezdetektől, hiszen a tartásunkat, a helyes kivitelezést és precizitást koordinálja. A crossfit egy funkcionális edzés keverve gimnasztikával és súlyemeléssel. Egy olyan fajta mozgásformák ötvözete mely a mindennapos élethez kell. Rendkívül hatékonyan fejleszti az állóképességet, és nem mellesleg olyan formát ad az embernek, mely nem túlzottan izmos, de nem is vékony, mint egy maraton futónak, hanem egy igazi életerős egészséges izomzatra tehetünk szert.

Hogy kezdted a pályafutásod és hogy jött az ötlet a teremmel kapcsolatban?

14 éves korom óta kacsingatok a tornázással, kisebb nagyobb kihagyásokkal. Régebben belekerültem egy olyan csapatba, ahol lett egy olyan edzőm, akitől a legtöbbet tanulhattam. Úgy döntöttem a legnehezebb utat választva megszerzem mindazt a tudást, amit egy profi edzőtől elvárhatunk. Így alakult, hogy bejártam Frankfurtot és Rómát. Itt sajátítottam el az edzésmódszer képzéseinek szintjeit. Nem tartom magam egy top atlétának, és úgy gondolom, egy edzőnek nem feltétlenül kell a legjobb atlétának lennie. Jó, ha példakép és én igyekszem az lenni.

Nagy vágyam teljesült, hogy megnyithattuk a MAXERGYM termet Klempa István és Bugár Marián tulajdonosok segítségével.

Milyen edzésekre számíthat, aki ellátogat a MAXERGYM-be?

Vannak kezdő csoportok, illetve standard, haladó csoportok. A kezdők egy 4 hetes 8 x 60 perces képzésen vehetnek részt, ahol elsajátíthatják a legfontosabb alapgyakorlatok helyes kivitelezését. Hétköznap a termünk reggel 6 órától este 9-ig nyitva tart, hétvégente pedig 8-tól 19 óráig. Így a csoportos órákon kívül is van lehetőség az önálló gyakorlásra.

A CrossFit edzéseken kívül edzőtermünkben további mozgás- és edzésformák közül is választhatnak az érdeklődők: Powerlifting, fitnesz, birkózás, kyokushin karate, gimnasztika gyerekeknek, tánc, SM System (gerinctorna), jóga, pilates, jiu jitsu, gymstick és BodyRock edzések, akár masszázzsal is kiegészítve.

Milyen kurzust ajánlanál a kezdőknek, akik szívesen kipróbálnák a CrossFit edzéseket?

A STARTER KURZUS teljesen kezdőknek van kitalálva, akik meg szeretnék tanulni a CrossFit alapjait. Kezdő kurzusaink keretén belül ... héten keresztül heti 2 órában megismertetünk az alapmozdulatokkal, kifejezésekkel és technikákkal gimnasztikából, súlyemelésből. A kurzus egy elismervénnyel zárul, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy részt vegyenek az edzőkkel vezetett csoportos óráinkon. A kurzus maximum létszáma 12 személy.

Kezdő kurzusunk segít abban, hogy elsajátítsd a nélkülözhetetlen mozdulatokat a későbbi biztonságos és hasznos edzéshez. Ezeken az edzéseken a hangsúly a technika begyakorlásán van.

Jelentkezz Te is a 2019. március 5-én induló CrossFit MXR STARTER COURSE kezdő kurzusra! Az ára 69 euró. Az ár tartalmaz egy egyedi tervezésű, a terem logójával ellátott sportzoknit egyenesen Amerikából. Jelentkezni a david@maxergym.sk e-mail címen lehet.

Mit tanácsolnál a hölgyeknek, ők miért kezdjék el a crossfitet?

Nagyon sok nő, ha meghallja, hogy CrossFit egyből az izmos már- már férfias izomzatú sportolókra gondol. Tudni kell, hogy ők csak ennek élnek, és ez a munkájuk is egyben. Napi 8-9 órákat töltenek edzéssel. Így el kell, hogy keserítsem az átlag hölgyeket valószínűleg 90%-uk soha nem is fogja ezt a szintet elérni.

Bátran ajánlom minden hölgynek ezt a mozgásformát, mert edzettségtől és kortól függetlenül bárki elkezdheti. Ne ijedjenek meg a súlyzós edzéstől, bátran próbálják ki. Cardióval, futással csak lapos feneket kaphatunk, viszont a súlyzós edzéssel igazi kerek formákra tehetünk szert. Ne féljenek, és főként ne adják fel pár hét után az edzést.

Mekkora a sérülésveszély egy crossfit edzésen?

A termünk falán díszeleg a crossfit 3 alap szabálya miszerint az edzések legfontosabb tényezője a helyes motorika/ kivitelezés, a megfelelő ismétlésszám és intenzitás meghatározása. Ez azt jelenti, hogy az adott gyakorlatot pontosan végezzük, illetve annyit végezzünk és olyan intenzitással, amit a saját kondíciónk elbír. Ha ezeket az alapszabályokat betartjuk, nem eshet bajunk.

Heti hány edzést javasolsz?

A crossfit edzésekre jellemző, hogy sosem egyformák. Rengeteg gyakorlat áll a rendelkezésünkre. Minden órán a lehető legtöbb izomcsoportot mozgatunk meg. Egyszerre van jelen a cardio és az erősítés is. Így a heti edzések számát tekintve az átlag sportos eletforma mellett a három-négy alkalom a legideálisabb. A szervezetnek szüksége van a pihenésre is. A pihenés alatt regenerálódik a testünk. Így a pihenést a saját atlétáinknak is kötelezővé tesszük.

Kérlek mesélj kicsit a jövőbeli terveidről, céljaidról!

Szeretném, ha minél jobb edző válna belőlem, és a terem adta lehetőségek által egyre többen választanák ezt a sportágat. Sokat köszönhetek a komáromi Black CrossGym vezetőjének és edzőjének, Fekete Eriknek, aki lelkiekben, hasznos tanácsokkal látott el. Emellett meg szeretném említeni, hogy az edzéseken kívül a crossfit és MMA sportokhoz szükséges, profi felszereléseket, eszközöket nálunk is megvásárolhatják az emberek.

MAXERGYM

Teleki László utca 7320/2 (a gokart pályával szemben)

929 01 Dunaszerdahely

tel: +421 905 257 529

Facebook: MAXERGYM

Instagram: MAXERGYM

(PR-cikk)