Irány kelet?

Noha Bugár Béla komolyabb dolgok miatt sem hagyta bukni a kormányt, s noha most sem lepett meg túlzottan, mégis úgy gondolom, azzal, hogy Dankot, akiről kiderült, disszertációja nem is disszertáció és nem is az övé, hagyta a fejére nőni, az sokaknál betette a kaput. Bugár és a Híd átlépett egy határt, ahonnan azért nincs visszaút, mert védhetetlen embert és tetteket védenek.