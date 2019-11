Iskolák, üzletek maradtak zárva az erős havazás miatt Ausztriában

Karintiában négyezer, Kelet-Tirolban tíz településen 2500, míg a Salzburgi Lungauban nyolcszáz háztartásban szűnt meg az áramellátás. A szerda reggelre lehullott vastag hótakaró súlyától több helyen fák dőltek ki, faágak szakadtak le, megsértve a villamosvezetékeket.

Ausztria legdélibb tartományában, Karintiában tizenegy iskolában szünetel a tanítás, a Möll völgyében az üzletek is zárva maradtak. Tirolban az 1400 méteren lévő Villgratentalt a hó teljesen elzárta a külvilágtól. Salzburg tartományban Bad Gastein térségében az adótornyok is megsérültek, így több helyen a televíziós, illetve a rádióműsorokat sem lehet fogni.

A szakemberek folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán, de munkájukat nehezíti, hogy több út járhatatlanná vált, illetve több útszakaszt lavinaveszély miatt lezártak.

Szerda estig további heves havazás várható, ezért több helyen figyelmeztetést adtak ki. A meteorológiai előrejelzések szerint akár 20-50 centiméter vastagságú hótakaró is kialakulhat a közutakon.

Oö: Erster Schnee, erste Fahrzeugbergung in Bad Goisern -

BAD GOISERN (OÖ): Der erste Schneefall bescherte am 13. November 2019 der Freiw. Feuerwehr Bad Goisern auch gleich die erste winterliche Fahrzeugbergung.



Eine Lenkerin war mit ihrem Auto in einer steilen Kurve am La... pic.twitter.com/Vf0oR29eZO