Ismerd meg a világ leghíresebb társasjátékát!

Aki még nem játszott vele, és a társasjátékokban sincs otthon, nagy valószínűséggel ő is felismeri a Monopolyt, hiszen kikerülhetetlenül ott van minden játékbolt polcain, és a reklámokból is ismerős lehet a jellegzetes bajszos-kalapos figura. Popkulturális hatása megkérdőjelezhetetlen, mára megszámlálhatatlan változata látott napvilágot, amelyeket egy népszerű történet, vagy valóságos elemek inspiráltak. Sokak szerint ez a játék nem egy egyszerű társas, hanem egy különálló világ, amelynek megalkotója a valódi gazdaságból merített ötletet. Merülj el a klasszikus vagy továbbfejlesztett társasjátékok világában a Reflexshop kínálatában, válaszd ki a kedvencedet, és ismertesd meg a barátaiddal is! Cikkünkben bevezetünk ebbe a különleges világba, tarts velünk!

Hogyan kezdődött?

A játék ötletét 1935. december 31-én szabadalmaztatta Charles B. Darrow, és az alapmechanikája az azóta eltelt majd egy évszázad alatt sem sokat változott, a Monopoly 2-6 fő számára kínál szórakozást. A családi társasjáték az üzleti versenyen alapul, ha érdekel a kereskedelem és szívesen kötsz ügyleteket, akkor ez a Te játékod. Célja a lehető legjövedelmezőbb ingatlanok megszerzése, a játékostársak megelőzése, csődbe kergetése, és a pszichológiai hadviselésnek óriási szerepe van benne. Négyzet alakú játéktábla, különleges figurák és 2 dobókocka a tartozéka.

Megalkotójának célja az volt, hogy megragadja a játékosok fantáziáját, akik dörzsölt üzletemberek módjára alkudozhatnak egymással, bérlőiket pedig kisemmizhetik a még nagyobb profit érdekében.

Érdekesség, hogy a II. világháborúban a brit hírszerzés térképeket és egyéb hasznos eszközöket rejtett a Monopoly dobozokba a hadifoglyok szökésének támogatására.

Megújult játékvariációk

Napjainkban már megszámlálhatatlanul sok új társasjáték van, és jelenik meg minden évben, így a régi nagyok, köztük a Monopoly ma már kevésbé érdekli a tömegeket. Nem úgy az újabb és újabb különleges változatai.

Elmerülhetünk, üzletelhetünk a Dragon Ball vagy a Dungeons and Dragons világában, de akár a kedvenc zenekaraink arculatai is visszaköszönnek a játéktáblákról, vásárolhatunk Queen vagy Metallica Monopolyt is, de Super Mario és a Football Stars is sokakat vonz. Kisebbek számára készült a Monopoly Discover, az első Monopolym társasjáték vagy a Peppa malac verzió, a mai korhoz igazodik a Teljes körű bankolás 2015 vagy a Válts zöldre! változatok.

Mi a titka?

Egyesek szerint a játékmenet kevésbé szórakoztató, ugyanakkor van egy különleges hangulata, ami vonzóvá teszi ma is. Az oktatásban és tudományos körökben is népszerű, gyakran szerepel közgazdasági vagy viselkedéspszichológiai kutatásokban.

A Monopoly az 1930-as években vált népszerűvé, így nyilvánvaló, hogy kiállta az idők próbáját. Lehet szeretni vagy nem szeretni, de ez a társasjáték a popkultúra részeként még sokáig lesz a társasjátékpartik meghatározó eleme akár klasszikus, akár tematikus verziójában, ugyanis összehozza a családokat, baráti társaságokat, ami nagyszerű dolog.



(PR-cikk)