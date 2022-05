Ismerj meg! Fogadj el! – Roma napot tartottak Nagyabonyban

Ismerj meg! Fogadj el! címmel hirdettek rajzversenyt a kicsiknek Nagyabonyban. A szervezők az óvodás és alapiskolás gyermekek műveit várták. A témakör a roma kultúra megélése volt. A beérkezett alkotásokból végül egy vidám kiállítást rendeztek a községben.

Fotók: Paraméter - Továbbiakért kattints!

Bölcs Andrea és Besnyei Júlia egy nemzeti projekt keretein belül, roma származású családokkal foglalkozik Nagyabony községében. „Mostanra sikerült nagyon jó, közvetlen kapcsolatot kiépítenünk velük. A látogatásaink során már szinte családtagként kezelnek bennünket. Belefolyunk a mindennapjaikba, a problémáikba. Épp ezért, elkezdünk azon gondolkodni, mit tudnánk még adni e közösségnek, s hogyan tudnánk megteremteni a gyermekeknek a lehetőséget, hogy megmutathassák tehetségüket. Majd jött a rajzverseny meghirdetésének ötlete, hiszen a kicsik leginkább a rajzoláson keresztül tudják kifejezni magukat. Abban reménykedünk, hogy a beérkezett rajzokból készült kiállítás majd mások figyelmét is felhívja arra, hogy közöttük is vannak tehetségek, akik megérdemlik, hogy felfigyeljenek rájuk. A sok esetben rossz egzisztenciális háttér nem tudja megteremteni számukra a fejlődéshez szükséges dolgokat, de egy kis támogatással ők is sokra vihetik még az életben” – fejtette ki Andrea és Júlia.

Mivel a verseny témaköre a roma kultúra volt, így annak szervezői a nagyabonyi ovisoknak és iskolásoknak előzetesen tartottak egy kis bemutatót. A gyerekek megismerkedtek a hagyományos roma ételekkel, a roma himnusszal, zászlóval és a romák szimbólumaival. „Szerettük volna elérni, hogy egészen kicsi korban ismerjék meg a gyermekek ezeket a kifejezéseket, és hogy már most tisztában legyenek az úgymond másságukkal.

Úgy gondoljuk, időben el kell kezdeni toleranciára nevelni őket. Arra, hogy a különbözőségeinktől függetlenül szerethetjük és elfogadhatjuk egymást”

– húzták alá.

A versenynek további célja is volt, mégpedig, hogy összehozza a gyerkőcöket és a szülőket. „A közös alkotás által minőségi időt tölthettek együtt” – tette hozzá Júlia.

A kiállításból egy úgynevezett „roma nap” kerekedett, így a rajzok nézegetése mellett kedves kis program is várta a nagyabonyi kultúrházba érkezőket. Cseh Tamás brácsás és zenekara (Cseh Sándor, Ravasz Jenő) húzta a talpalávalót, Nagy Noémi pedig a roma himnuszt énekelte el magyar és roma nyelven egyaránt. A nemzet tánclépéseit Oláh Attila és Marsal Rigó Edit néptáncosok hozták el, végezetül pedig a nagymagyari iskola egyik aprósága, Veronika Sýkorová perdült táncra a közönség előtt.

Oláh Attila és Marsal Rigó Edit előadása (A Paraméter felvétele)

A vidám hangulatú kultúrműsort követően átadták a mesterművekért járó díjakat. Több támogatóra is lelt a kezdeményezés, így az ügyeskezű lurkók sok szép ajándékkal gazdagodtak.

(SzC)