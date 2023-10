Ismert divatmárkák mutatták be legújabb kollekcióikat a dunaszerdahelyi MOL Arénában (FOTÓK)

Október 20-án a MOL Aréna VIP Silver terme adott otthont a WLF Fashion Show divatbemutatónak.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További képekért kattints a fotóra!)

Az est folyamán bemutatkozott három neves divattervező Budapestről: EVELIN FINK ruhatervező, ZEMSE ékszer, KOLOKOLO bőrtáskák.

Emellett az olyan márkaboltok, mint a Furmenta, a Yasmin fashion, a Oros Optik, a Esoline, a Paparazzi Shop, a Tiffany, az Angel Női Divat, valamint a DAC Store is bemutatták legújabb kollekcióit. A bemutatóról a gyerekdivat sem hiányzott, a parndorfi NAME IT márkaboltot ismerhették meg az érdeklődők.

A rendezvény sztárvendége Bódi Sylvi, az est szaxofon művésze pedig Sipos Dávid volt.



