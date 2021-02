Ismét applikációval ellenőriznének minket a házi karanténban

Emlékeznek még az úgynevezett intelligens karanténre? Tavaly májusban indították el, aztán rövid életűnek bizonyult. Most Richard Sulík gazdasági miniszter vezetésével új életet akarnak lehelni a rendszerbe.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A világjárvány tombolása idején az állam leporolná azt a mobiltelefonokra tervezett alkalmazást, amelyik ellenőrizni tudja, hogy a külföldről Szlovákiába beutazó fertőzöttek otthon maradnak-e. Májustól egy rövid ideig működött a rendszer, aztán ősszel is fontolgatták az újbóli bevezetését, de aztán abból nem lett semmi. Most azért lenne időszerű az e-karantén ismételt beüzemelése, hogy a vírus különféle - például a brit és a dél-afrikai - mutációit kiszűrhessék. Az intelligens karantén kérdéskörével legújabban Sulík foglalkozik, aki már korábban is szorgalmazta a rendszer újbóli használatát. Hasonló elven működne a Sygic cég által kidolgozott applikáció, ahogyan azt májusban-júniusban is tapasztalhattuk. Akkor az úgy működött, hogy a határátkelőkön a rendőrök választás elé állítótták a beutazókat: vagy állami karanténba megy az ember, vagy házi karanténba. Ez utóbbi esetben az okostelefonra telepített alkalmazással tudták a hatóságok ellenőrizni a vesztegzár szabályainak betartását. Az applikáció letöltése rendőri felügyelet mellett zajlott, és a telefon tulajdonosának a saját arcképét is el kellett mentenie. Később az alkalmazás - a GPS koordináták segítségével - bizonyos időközönként ellenőrizte az érintettet, hogy otthon tartózkodik-e. Néha a program azt kérte, a házi karanténba rendelt személy készítsen magáról újabb felvételt, hogy bebizonyosodjon, nem más használja a telefont.

A gazdasági miniszter a DenníkN lapnak jelezte, a napokban méri fel, mi a teendő annak érdekében, hogy a rendszer újból működhessen.

Sulík szerint az idő sürget, de ennek ellenére az alkalmazás újbóli beindítása néhány hetet is igénybe vehet, de még az is lehet, hogy az egész zátonyra fut. Ami biztos, az az, hogy ez az egész most is csupán a külföldről Szlovákiába belépőkre fókuszálna, tehát aki az ország területén fertőződött meg, annak nem kell letöltenie a programot.

A májusban használthoz képest kijavítanák az alkalmazás néhány hiányosságát. Ilyen volt például az algoritmus túlérzékenysége, amikor a rendszer - tévesen - a vesztegzár megsértését jelezte.

Az intelligens karantén mellett egy másik eszközt is bevethet az állam, aminek használatát tavasszal is fontolgatta. Ez a program az okostelefonunk bluetooth protokollján keresztül ellenőrizné, hogy nincs-e a közelünkben fertőzött személy. Ennek a használata önkéntes és anonim lenne. Ezt az alkalmazást a cseh e-rouška mintája alapján hozták létre. Állítólag már bevetésre készen áll, elég lenne, ha az egészségügyi miniszter elrendelné az alkalmazását. Ilyen applikáció működik Németországban és Ausztriában is.

(DenníkN)