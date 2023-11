Ismét csődöt mondott a VAR a Niké Ligában, a hibát vétő játékvezető elnézést kért

Újabb érhetetlen játékvezetői hiba történt a Niké Liga legutóbbi fordulójában.

Marián Ružbarský, a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) játékvezetői bizottságának elnöke már az előző labdarúgóidényben is mérgelődött a videóbírók téves tevékenykedése miatt. Márciusban hat mérkőzésre eltiltották Martin Dohál játékvezetőt, amiért a Banská Bystrica – DAC (2:3) találkozón érvénytelenítette a hazaiak találatát a hosszabbításban. Mivel még azelőtt a sípba fújt, hogy a labda a hálóban kötött volna ki, a VAR nem ellenőrizhette az esetet. A SFZ szerint a játékvezető hibát követett el, amikor tévesen kezezés miatt nem adta meg a Dukla gólját.

Dohál azóta visszatért az élvonalba, rendszeresen fúj mérkőzéseket. A vasárnapi Žilina-Podbrezová találkozónak is ő volt a sípmestere, a mérkőzésen pedig ismét egy óriási játékvezetői hiba történt. Dohál ezúttal annak köszönheti a nem kívánt hírnevet, hogy hallgatott a VAR-szobában ülő Kiss Bálintra és Dušan Štofikra.

Hogy mi is történt pontosan? A mérkőzés negyedik percében a podbrezovái René Paraj a saját kapusa felé passzolta a labdát, csakhogy a védelmi vonal mögött akkor ott volt a hazai Timotej Jambor, aki le is csapott a játékszerre, majd belőtte a vendégek kapujába. A VAR elkezdte vizsgálni az esetet, ugyanis a partjelző lest intett, mivel nem volt benne biztos, hogy ki is rúgta a labdát Jambor felé.

Hosszas elemzés után végül a VAR azt az üzenetet mondta Dohál fülére, hogy a találat nem érvényes. Ezt követően pedig a zsolnaiak végezhettek el szabadrúgást onnan, ahonnan Paraj a labdát elrúgta.

A televíziós közvetítésben ugyan látni lehetett, hogy Jambor lesen állt a labda elrúgásának pillanatában, ám az nem a csapattársától, hanem a podbrezovái Parajtól érkezett, így nem volt szó lesállásról. Ha viszont a találatot lesállás miatt érvénytelenítették volna, akkor a VAR-ozás után a Podbrezová jött volna szabadrúgással. A játékvezetők tehát minden bizonnyal Paraj megmozdulását látták szabálytalannak, noha Dohál az eset láttán előnyszabályt alkalmazott, amit aztán Jambor ki is használt.

Juraj Piroska volt élvonalbeli labdarúgó a TV Dajto stúdiójában hatalmas hibának és a mérkőzésbe való beavatkozásnak nevezte a történteket.

„Egy olyan szituációt láthattunk, amely során Paraj a saját kapuja felé küldte a labdát. Ezután a grafikán rajzolt vonalakkal bizonyították, hogy lesállás volt. Visszatértünk, bejelentették, hogy les volt. De a labdát mégis a Žilina kapta meg a szituációt követően, ami után Paraj elrúgta a labdát. Teljesen logikátlan, megmagyarázhatatlan” – forrongott Piroska, majd hozzátette, hogy a játékvezetők a pályán helyesen cselekedtek, hogy hagyták végigmenni a helyzetet, viszont utána a VAR teljesen érthetetlen ítéletet hozott.

Timotej Jambor a mérkőzés után az újságírókkal közölte, hogy a videószobában ülő játékvezető a találkozót követően elnézést kért tőle, beismerte, hogy hibát vétett.

A Sportnet információi szerint Kiss Bálint a történtek után nemcsak a játékostól, hanem a játékvezetői bizottság tagjaitól is elnézést kért. Hibáját pillanatnyi kihagyásként magyarázta, noha a történteket perceken keresztül elemezték. Marián Ružbarský, a játékvezetői bizottság elnöke közölte, a bizottság ülését követően tud majd konkrétabbat mondani az esetről, de azt hozzátette, hogy a találatot szabályosnak látta.



(sportnet.sk)