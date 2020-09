Ismét csúcsot döntött az elhunytak száma Ukrajnában

Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, csütörtökre is 2400 fölötti új beteget regisztráltak, és rekordmagas lett az elhunytak száma - derül ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.