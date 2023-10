Ismét érvényesült a paradox helyzet a szlovákiai benzinkutakon, ami korábban elképzelhetetlen volt

A szlovákiai benzinkutakon egyre csak nő a benzin és a gázolaj ára közti szakadék, az elemzők szerint pedig semmi sem gátolja, hogy ez a paradoxon a továbbiakban is folytatódjon.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A nyár kezdete óta növekszik az üzemanyag ára, aminek a fő motorosszezon vége sem szabott gátat. Ez az OPEC döntésének köszönhető, amely céltudatosan szabályozza a kőolaj kinyerését.

Míg az idei év első felében a benzin és a gázolaj ára közti különbség egyre csak nőtt, addig nyár elején pont az ellenkezője kezdett érvényesülni. Augusztus közepén már olyan kevés volt a két üzemanyagtípus ára közti különbség, hogy csak idő kérdése volt, mikor válik ismét drágábbá a gázolaj, mint a benzin.

Múlt héten bekövetkezett a fordulat, a legutóbbi árváltozás óta pedig csak jelentősebb lett a benzin és a gázolaj ára közti különbség. Marek Nemky elemző szerint ez az OPEC szabályozása mellett az orosz gázolajra kiadott ideiglenes exporttilalomnak is köszönhető. Rotterdamban a gázolaj nagypiaci ára továbbra is 1000 dolláron mozog tonnánként, a szakértő szerint pedig ez legalább péntekig így is marad. Az árak további meghatározásában nagyban közrejátszik majd az is, hogy meddig tart az orosz exporttilalom.

A gázolaj éveken keresztül olcsóbb volt a benzinnél, ez viszont megváltozott azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azt követően egészen az idei év elejéig érvényes volt, hogy a gázolaj drágább, mint a benzin. Néhány hónap elteltével tehát megismétlődött ez a paradox szituáció – hogy néhány hetes kilengésről, vagy hosszabb távú folyamatról van-e szó, az egyelőre kérdéses.

A drágulás azt okozta, hogy a benzinkutakon az árak 1,70 euró fölé emelkedtek, szerdán viszont a benzin ez alá a határ alá csökkent. Azonban korai az öröm, jelentősebb árvisszaeséssel ugyanis nem kell számolni.



(tvnoviny.sk)