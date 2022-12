Ismét repült a tojás Károly király felé (VIDEÓ)

III. Károly király a Londontól 60 kilométerre északra fekvő Luton városába látogatott, és éppen a városháza előtt üdvözölte a fogadására összegyűlt helybelieket, amikor a tömegből valaki egy tojást hajított felé.

A területileg illetékes Bedfordshire megyei rendőrség rövid közleménye szerint az illetőt őrizetbe vették és megkezdték kihallgatását.

A rendőrség nem nevezte meg a gyanúsítottat, csak annyit árult el róla, hogy a húszas éveiben járó férfi.

III. Károlyt testőrei egy időre távolabb vitték a tömegtől, amíg a rendőrök azonosították és elfogták a tojásdobálót, de a király pár perc múlva folytatta az egybegyűltek üdvözlését.

VIDEÓ:

WATCH: #BNNUK Reports



After an egg was allegedly thrown in the direction of King Charles III during a walkabout, a man in his twenties was arrested on suspicion of common assault.#Royal #Egg #UK #KingCharles #Crime pic.twitter.com/Iutamjv7ji