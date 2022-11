Ismét tombol a koronavírus Kínában, szigorításokat rendeltek el

Kínában ismét több régióban rendeltek el járványügyi szigorításokat a koronavírus-fertőzöttek növekvő száma miatt. Több körzetet vontak karantén alá csütörtökön a közép-kínai Csengcsouban, valamint az ország déli részén fekvő Kuangcsouban (Kanton) is.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

A csengcsoui hatóságok azt közölték, hogy a 6,6 milliós város központi körzeteiben élők ezentúl öt napon át csak negatív koronavírusteszttel és hatósági engedéllyel hagyhatják el otthonukat.

Helyszíni beszámolók szerint a Henan tartománybeli városban élők között pánik tört ki a bejelentés hallatára.

Csengcsouban van a világ legnagyobb iPhone összeszerelő-üzeme, amelynek munkásai többször tiltakoztak amiatt, hogy az ismétlődő karanténintézkedések következtében gyakorlatilag nem hagyhatják el a gyár területét, viszont nem jutnak elegendő ételhez.

Kínában ismét jelentősen nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma: csütörtökön a járványügyi hatóságok 31 444 új fertőzöttet jelentettek az elmúlt 24 órából. Ez a legmagasabb napi emelkedés a járvány 2019-es kitörése óta. Hat hónap óta először halálos áldozatot is regisztráltak, így a Covid-19-nek már 5232 igazolt halálos áldozata van az országban.

Az esetek nagyjából felét Kuangcsouban (Kanton) és Csungkingban jegyezték fel.

A kormány több helyen ismét szigorításokat léptetett életbe, a többi között Pekingben is, ahol a héten múzeumokat, parkokat és bevásárlóközpontokat zártak be, valamint megszigorították a városba való belépés szabályait is.

Bár a járvány által megtépázott gazdaság talpra állítása érdekében korábban Kínában is enyhíteni kezdtek a zéró-Covid-politikán, még mindig itt a legszigorúbbak a járványügyi korlátozások.

Szun Csun-lan kínai miniszterelnök-helyettes hétfőn sürgette a helyi hatóságokat, hogy tartsák ellenőrzésük alatt a járványt.



(MTI)