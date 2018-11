Ismét tömeges látogatottság a csilizközi piacon

Az elején még az volt, hogy elmentek az emberek és megnézték a piaci forgatagot. Majd a második alkalommal elhozták a barátaikat, az ismerőseiket és a család néhány tagját is. Ez odáig gyűrűzött, hogy mostanra már a barátok barátainak barátai is ellátogatnak a piacra, valamint az ismerősök ismerőseinek ismerősei is, vagy csak azok, akik a pozitív bejegyzéseket olvassák a közösségi hálón.

Családok érkeznek, mert nem ciki a szülőkkel és a nagyival érkezni Csiliznyáradra, ahol friss és finomabbnál finomabb portékából válogathatnak. Sőt, megtalálják a standokon a Piaci Hírnököt is, amely a rendezvény saját lapja és hónapról hónapra jelentkezik a rendezvény idején.

Annyi biztos, hogy aki egyszer már ellátogatott a Csilizközi Őstermelői Piacra, az még egyszer visszamegy, és ha teheti, eztán minden alkalommal.

(alsa)