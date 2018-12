Ismét tüntetnek Budapesten - Füstbomba repült a rendőrsorfalba, könnygázzal válaszoltak!

"Csodás évünk volt ismét: sikerült eltüntetnünk az országból a Soros-egyetemet, megmenteni a médiát a baloldali hegemóniától, megszüntetni a gender nevű úgynevezett “egyetemi szakot” és lehetővé tenni a munkavállalóknak, hogy többet dolgozzanak mindenkinél (hiszen szorgalmas nemzet a magyar)! Gyarapodnak nemzeti tőkéseink, megfelelő kezekbe kerültek a bíróságok, láthatatlanná tettük a hajléktalanokat és megmenekültünk a migránsoktól is" – írták a diáktüntetés szervezői.

A Momentum demonstrációja fél hatkor kezdődött a Szabadság téren, ahonnan átvonultak a Kossuth téren tüntető diákokhoz. "Tegnap este megindult valami az országban! Itt az idő a cselekvésre, itt az idő, hogy felkeljünk a kanapékból és kimenjünk az utcára. Meg kell mutatnunk, hogy elegünk van, meg kell mutatni, hogy nem félünk és nem leszünk rabszolgák" - olvasható az esemény felhívásában.

Az Index tudósítása szerint a hat után a több mint ezer fősre duzzadó, főként fiatalokból álló tömeg dobosok vezetésével elindult a Margit híd felé. Átvonultak a hídon Budára, ahol a Bem rakparton elmentek a Lánchídig, ott pedig visszajöttek Pestre. Az Andrássy úton az Oktogonig mentek, ahonnan a körúton vonultak vissza a Parlamenthez. Este kilenckor is közel ezren lehettek.

Többen is füstbombákat használtak, néhányat, és palackokat is bedobtak a főbejárat lépcsőjén álló rendőrsorfalba. Ezek után a sisakos rohamrendőrök jöttek előre, volt egy kisebb tülekedés is, de azóta megint farkasszemet néznek a tüntetők és a rendőrök. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke elismerte a Hvg.hu-nak, hogy ő volt az egyik, aki füstbombát dobott a rendőrökre. Azt mondta, nem bánja...