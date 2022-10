Ítélethirdetés helyett kórházban kötött ki az ipolysági mérgezések vádlottja

Legfelsőbb Bíróság kedden jogerős ítéletet hozott volna az ipolysági sorozatmérgezések ügyében, a 70 éves vádlott, Gyönyör Teréz azonban nem jelent meg a tárgyaláson, így már második alkalommal napolták el az ügyet.

Először az ügyvédnő betegedett le, most pedig Gyönyör Teréz hivatkozott egészségügyi okokra, ezt azonban előzetesen nem közölték a résztvevőkkel és a bírósággal.

A kirendelt ügyvédnő tegnap este hat órakor kapott telefonhívást a vádlottól, aki közölte, hogy már egy hete betegeskedik, mostanra pedig leromlott az egészségi állapota, ezért nem vesz részt a keddi tárgyaláson.



Gyönyör Teréz az ügyvédje által közölte, nem egyezik bele, hogy a távollétében hozzon ítéletet a bíróság.

Ezt követően ma reggel 8 óra körül ismét kapott egy telefonhívást az ügyvédnő, ezúttal a vádlott fiától, aki közölte, hogy édesanyjához éjszaka mentőt kellett hívni, kórházba szállították. A tárgyaláson a vádlottal ellentétben több károsult is megjelent, újságírók is jelen voltak. Mint kiderült, az ügyvédnőnek semmilyen hivatalos igazolást nem juttattak el, amely alátámasztja a mentőkiszállást, illetve a korházi ellátást.



A bíróság november 8-ra, 13 órára halasztotta el az ítélethirdetést. Az elnapolt tárgyaláson a jelenlévő újságíróknak sikerült kapcsolatba lépniük a vádlottal, aki délelőtt 11 órakor azt mondta, még mindig kórházban van.

Arra a kérdésre, hogy megjelenik-e a november 8-i ítélethirdetésen, azt válaszolta, hogy biztosan nem. Egészségi állapotáról nem akart nyilatkozni.

A tárgyaláson megjelenő károsultak, akiket korábban a vád szerint Gyönyör Teréz megmérgezett, fenntartásokkal kezelték azt, hogy a vádlott az egészségi állapotára hivatkozva nem jelent meg a tárgyaláson.



A Paraméter több helyi forrásból is úgy értesült, hogy a vádlott az elmúlt héten többször is mutatkozott nyilvánosan Ipolyságon. A városban az a szóbeszéd is járja, hogy Gyönyör Teréz első unokájának a születését akarja megvárni, ami az elkövetkező napokban esedékes.

A ipolysági Gyönyör Terézt tavaly szeptemberben 25 év fegyházbüntetésre ítélte a bazini Specializált Büntetőbíróság, miután tíz rendbeli folytatólagosan elkövetett csalás, és öt rendbeli, három sértetten elkövetett különösen súlyos gyilkossági kísérlet vádjában találták bűnösnek. Az ítélet nem jogerős, Gyönyör Teréz szabadlábon várja az ítéletet.

A nagymamakorú asszony az első fokú verdikt szerint adósságai rendezése helyett egy növényből kinyert szerrel, atropinnal mérgezte meg három ismerősét, akiknek a legtöbb pénzzel – fejenként több tízezer euróval – tartozott.

