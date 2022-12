Itt az új személyi igazolvány – mától bárki igényelheti!

December elsején megkezdte a belügyminisztérium a kettős csippel ellátott új, biometrikus személyi igazolványok készítését Szlovákiában.

Fotó: TASR - Jaroslav Novák - illusztráció

Rögtön az első pillanatoktól kezdve nagy volt az érdeklődés az új személyi igazolványok iránt. "Mostantól mindenki, aki személyi igazolványt igényel, ugyanazon az eljáráson megy keresztül, mint az útlevél igénylésénél" – mondta ki Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter.

A változás természesen nem azt jelenti, hogy meg kell válnunk a régi személyi igazolványainktól – azok a lejáratukig továbbra is érvényesek maradnak.

Az európai szabályzat szerint legkésőbb 2031 augusztusáig az Európai Unió minden állampolgárának rendelkeznie kell biometrikus, ujjlenyomatot is tartalmazó igazolvánnyal Éppen ezért egy ideje legfeljebb 2031 augusztusáig szóló személyiket állítanak ki. Az új dokumentum tartalmazza majd az ujjlenyomatunkat, valamint az arcképünk másolatát is. Az ujjlenyomat nem marad meg a minisztérium adatbázisában – abban a pillanatban, hogy átmentik az igazolványunkon lévő chipre, a rendszerből törlődik. Akárcsak az eddigieket, az új személyiket is tíz évre adják majd ki.



(TASR/para)