Itt egy remek lehetőség, ha Ön is segítene a nagymegyeri kutyamenhely cserbenhagyott lelkein!

A nagymegyeri kutyamenhelyt működtető DOG AZYL civil egyesület tagjai teljes odaadással és önzetlenül mentik a kutyákat már hosszú évek óta, gyakran erejükön felül is. Nemcsak a saját, hanem a menhely kapacitásait is jócskán meghaladják, ugyanis rengeteg a megunt és kidobott, vagy épp bántalmazott kóbor állat a régióban. Ahhoz, hogy továbbra is segíteni tudjanak a cserbenhagyott lelkeken, minden segítségre nagy szükségük van, most pedig egy remek alkalom nyílik arra, hogy Ön is segítsen nekik!