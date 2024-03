Itt a hangfelvétel, amibe beleremeghet Orbán "maffiakormánya", most pakolt ki az új magyar szupersztár

A szlovákiaihoz képest kétharmadosan nyugis magyarországi politika állóvizét alaposan felkavarta a február elején kipattant pedofilos kegyelmi botrány. Ez odáig fajult, hogy Novák Katalin államfőnek és Varga Juditnak le kellett mondania, és ahelyett, hogy ez megnyugtatta volna a kedélyeket, ekkor bukkant fel a színtéren az említett fideszes exminiszter volt férje, Magyar Péter, aki állandó szereplésével hosszú hetek óta uralja a közbeszédet. Előadásában szinte egy politikai szappanoperát láthatunk, ahol nem látni a sorozat végét. Az egykori Diákhitel-vezér azóta nem bír leállni, hogy a korábbi feleségének az amnesztia kiderülése miatt hirtelen be kellett fejeznie a politikai karrierjét. A NER-ből kicsekkolt Magyar nyíltan szembefordult az Orbán-rezsimmel, és a politikai pályára igyekvő férfi kedden délelőtt olyan felvétel hozott nyilvánosságra, amin exneje még miniszterként arról beszél, hogy befolyásos emberek simán belebabrálhattak egy korrupciós ügy nyomozati anyagába.

Hogy a legújabb fejleményekkel tisztában legyünk, előtte kénytelenek vagyunk felidézni az elmúlt évek egyik legsúlyosabb magyar kormányzati korrupciós botrányát, ami „Schadl–Völner-ügyként” került be a köztudatba. A forintban számolva összességében százmilliós nagyságrendű visszaélés-sorozatra akkor derült fény, amikor 2021 elején egy korrupt adóhivatali középvezetőt kezdett el lehallgatni a Nemzeti Védelmi Szolgálat, és a szálak egészen az akkori igazságügyi államtitkárig nyúltak. Később hivatali vesztegetés gyanúja miatt a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte Varga Judit "beosztottja", Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését, mert az azóta lemondott államtitkár a jogkörével visszaélve rendszeresen több millió forintot fogadott el Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől.

Az üggyel kapcsolatos nyomozati iratokban szerepelt néhány érdekes név, köztük a "Tóni" is, akivel kapcsolatban Magyar Péter egy héttel ezelőtt megírta, hogy a korrupt végrehajtói vezető Rogán Antal embere volt. Rogán meg nem akárki az Orbán kormányban, ő irányítja a kormányzati kommunikációt, és felügyeli a titkosszolgálatokat, és a miniszterelnök legbelső köréhez tartozik. Magyart egy hete behívták a Fővárosi Nyomozó Ügyészségre, ahol négy órán keresztül tettek fel neki kérdéseket, majd amikor kijött az épületből azt állította: kormánytagoktól származó hangfelvételekkel tudja bizonyítani, hogy a Völner–Schadl-ügy kirobbanása előtt „Rogán Antal és emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat”. Magyar aztán hétfő este a csatornáján beszélt arról, milyen felvételt tervez kedden nyilvánosságra hozni, amivel összefüggésben megüzente az Orbán-közeli propagandaminiszternek:. „Táncolj, Tóni, búcsúbuli”.

A ma nyilvánosságra hozott hanganyag 2023 januárjában készült a Varga Judittal közös lakásukon, amikor Magyarék a Völner-Schadl-ügyről és Rogán Antalról beszélgettek. Varga ennek során elkezdte magyarázni Magyar szerint, hogy „ez egy maffiakormány, amiből nem lehet kiszállni”. A felvételen Varga még igazságügyi miniszterként arról beszél Magyarnak, hogy Rogán Antalék átnézték a Völner-Schadl-ügy nyomozati iratait, és abból „kihúzattak dolgokat”, illetve „javasolták az ügyészseknek, hogy mit kéne kihúzni.”

Magyar február elején kezdte tematizálni a közbeszédet, elsőként a Partizánnak adott egy hosszabb interjút, ami azóta 2,4 millió megtekintésnél jár és azóta is szinte garantáltan nagy nézettséget generálnak a vele készült beszélgetések. Magyarral összefüggésben a politikai szakértők valamiféle messiásvárásról is beszélnek, aki reményt adhat az Orbán-rendszerből kiábrándultak számára. Persze, nem minden lépése árulkodik profizmusról, egyik szerencsétlen nyilatkozatában például sikerült lepropagandistáznia a HVG hetilap elismert oknyomozó újságíróját, amiért pár nappal később bocsánatot is kért.

A március 15-i ünnepi "mozgósítást" Magyar nyerte, több tízezer ember várta az Andrássy úti helyszínen, ahol egyfajta toborzóbeszéd mondott, és az alakulófélben levő pártjával már a júniusi EP-választáson is elindulna. Az is sokat elárul az Orbán-rezsimből kiábrándult új politikai sztár fogadtatásáról, hogy a másfél hónapja még alig ismert Magyar Péter Facebook-oldala követőinek tábora pár hét leforgása alatt 200 ezerre duzzadt. Úgy, hogy például négy napja, pénteken még "csak" 175 ezren voltak rá "kíváncsiak".

