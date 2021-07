Itt a nyár, irány a Balaton!

Nehéz év áll mögöttünk, a járvány okozta állapotok mindenkit megviseltek, és mi alig vártuk, hogy újra “világgá mehessünk”. Ahogy beköszöntött a nyár, előkerültek a fürdőruhák is, és mindenki igyekszik lehűteni magát a közel 40 fokos hőségben. Felmerül a kérdés azonban, hogy hová érdemes utazni? A magyar tenger környéke még ma is az egyik legvonzóbb üdülőkörzet az országban. A Balaton vidékén kipihenhetjük magunkat, és programokból sem lesz hiány. A következő pár sorban megmutatjuk, miért előnyös a vízparton ejtőzni, és szó lesz a legkedveltebb szálláshelytípusokról is!