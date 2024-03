„Itt van a kutya elásva!” – Korčok magyarul is rátapintott a lényegre a dunaszerdahelyi sétányon!

Ivan Korčok egy kávéházi beszélgetésre készült Dunaszerdahelyen, ehhez képest annyian gyűltek össze a támogatására a Bartók Béla sétányon, a Buena Coffee House-on kívül, hogy abból már-már egy utcai flashmob lett.

Korčokot Balík Péter, a tavaly átmeneti időre, korlátozott jogkörökkel kinevezett szakértői Ódor-kormány régiófejlesztését és EU-alapokért felelős minisztere fogadta, aki rögtön azzal ütötte meg az alaphangot azzal, hogy a támogatásáról biztosította, majd elmondta, hogy az ország jelenleg rossz irányba halad, amire az RTVS-re történő politikai rátelepedést lehetővé tévő törvényt, illetve a Büntető Törvénykönyv jóváhagyott, de az Alkotmánybíróság által hatályon kívül helyezett módosításait hozta fel példaként, majd elmondta, az elnökválasztás az alkalom arra, hogy némileg egyensúlyt teremthessenek a Fico-féle kabinettel szemben. Emlékeztetett Forró Krisztián hétfői magánakciójára, amikor támogatásáról biztosította a másik elnökjelöltet, Peter Pellegrinire, majd azt mondta, a szlovákiai magyaroknak megvan a magukhoz való esze és szíve, és amit Forró mondott, az nem az ő egységes nézetük.

Ivan Korčok arra mutatott rá, hogy látja, milyen módon tartanak igényt a dél-szlovákiai szavazóra a kormánypolitikusok, és elmonta, valamiféle piacon érzi magát, ahol licitálni kell. „Le vagyok nyűgözve, hogy minek a megépítését meg nem lehet ígérni. Én azzal szeretném megszólítani önöket, amit én megígérhetek, hogy mindig az igazat fogom mondani. És az igazság az, hogy Szlovákia elnöke nem tud egy bottal suhintani és varázsolni, megépíteni bármit. De lehet az a személy, aki a kormányt emlékezteti és ígéreteire, és hogy a Dél el van hanyagolva” – húzta alá.

Hozzátette, sajnálja, hogy egy olyan képet próbálnak kialakítani róla, mint akinek problémája van a magyarokkal. „Amikor külügyminiszter voltam és elhatárolódtam attól, amit a szomszéd ország kormánya tesz, idehaza ezt a magyar politikusok kihasználták ellenem. Őszintén mondom, hogy nem igaz, amit állítanak rólam” – fogalmazott, hozzátéve, nagyon sokat jelentett számára, hogy ehhez képest a választások első fordulójában az első helyen tudott végezni például Komáromban és Dunaszerdahelyen sem állt ettől messze.

„Látom, hogy az embereknek van saját véleményük, és tudják, hogy az utolsó dolog, ami a szívembe férkőzne, az a gyűlölet bárkivel szemben” – mondta.

Megismételte azt is, amit a választás éjszakáján is elmondott magyarul, hogy ez számára egy nagyon „kellemes meglepetés”. Aztán kitért arra, hogy szenci lakosként sok a magyar ismerőse, akad köztük egy lakatos, aki gyakran mond neki kifejezéseket magyarul, innen tudja például azt is, hogy „itt van a kutya elásva”.

A magyarokhoz fűződő viszonyával kapcsolatban megismételte azt is, amit már többször elmondott, hogy „az elmúlt 30 évünk a szlovákiai magyarok nélkül lehetetlen lett volna”. „Ezért nagy elismerés jár, mert döntő pillanatban mindig tudták, hogyan álljanak a jó oldalon. Segítsenek, hogy a szabad világ része maradjunk és ne maradjunk le”.

Ígéretet tett arra, hogy megválasztása esetén a magyarok hangját az elnöki irodából is hallani lehet majd, mivel csapata részét képezik majd olyan személyek, akik a magyar közösséget képviselik. „És én hallgatni fogok rájuk” – fűzte hozzá.

Az eseményen megjelent Patrik Dubovský történész, aki a választás első fordulójában szintén indult jelöltként. Közvetve tulajdonképpen ő is támogatásáról biztosította Korčokot, noha elmondta, erről még egyeztet az őt jelölő képviselők pártjaival.

„Az elejétől fogva azt szerettem volna, hogy ne Pellegrini nyerjen. Korčok éppen az ellenpontját képezi ennek a rendszernek. Ne engedjük, hogy az általuk képviselt rendszer rátelepedjen az alkotmányos rendszer minden szintjére” – hangsúlyozta a Dunaszerdahelyen élő történész.

Időről időre az emberek közül is kérdezett valaki, egy férfi például azt, hogy mégis miért szavazzon rá egy hétköznapi munkás vagy egy nyugdíjas. Korčok azt válaszolta, hogy azért, mert ő az igazgat fogja mondani.

„Valaki más ígérne szociális biztonságot, a szociális helyzet javulását. De ő nem tud ezen javítani. Pellegrinit is kérdezem, nem a kampányuk zászlóshajója volt az élelmiszerárak csökkentése? A lakáshitelek? Energiaárak? Elnökként én ezt nem tudom megoldani, de odaállhatok a kormány elé és megmondhatom, hogy tegyék azt, amit ígértek. A szlogenem is az, hogy az embereket akarom szolgálni, nem a politikusokat” – üzente.

