Itthon tartotta a pontokat a HC DAC az Olomouc ellen

A HC DAC Dunaszerdahely az Olomouc csapatát fogadta a MOL extraliga 10. fordulójában. A tabella hetedik helyét elfoglaló csehek a mérkőzés elején nagyon jól tartották magukat, de már az első félidő végeztével is a hazaiak vezettek, a második játékrészben pedig már egyértelműen a papírforma érvényesült – 33-26-ra megnyerték a találkozót a tabella-dobogós csallóközi sárga-kékek.

Fotó: Lelkes Ernő / HC DAC

Debre Viktor elégedett nyilatkozott csapata teljesítményéről. „Nagyon jó meccset játszottunk egy kifejezettem jó ellenfél ellen. Jelentős javulás állt be a játékunkba a legutóbbi mérkőzésünkhöz képest, de ennek ellenére kissé nehézkesen kezdtük a találkozót. Tapadt ránk rendesen az ellenfél, sorra kihasználta a rendre a védekezésünkben adódó hibáinkat. Az első félidő második felére azonban feljavult a védekezésünk, és el is tudtunk húzni négy góllal. A második játékrészben már nem is tudott ennél jobban megközelíteni bennünket az Olmütz, már mi diktáltuk a játékot. A problémáink ellenére nagyot küzdöttek ma a lányok, büszke vagyok rájuk, újabb fontos és értékes győzelmet arattunk.”

Mol extraliga 10. forduló 2021. november 6. szombat 18:00, Városi Sportcsarnok, Dunaszerdahely HC DAC Dunaszerdahely - DHK Zora Olomouc: 33-26 (17-13) A hazaiak gólszerzői: Élő Beatrix 8, Bízik Réka 6, Sári Barbara 6, Hudák Anette Emma 4, Mészáros Réka 3, Bugár Cintia 3, Juhos Kata 2, Pénzes Monika 1.

A bajnokág állása: