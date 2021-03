Ivan Korčok külügyminiszter fegyvernek tartja a Szputnyik V-t Oroszország hibrid háborújában

A külügyminiszter szerint Oroszország nem jóindulatból szállít vakcinát Szlovákiának, a gyors beszerzés miatt pedig találkozni akar a legfőbb közjogi méltóságokkal, hogy megtudja, nem változott-e az ország külpolitikai irányultsága.

Fotó: TASR

Ivan Korčok (SaS) külügyminiszter is csak hétfőn, a sajtóból értesült arról, hogy Szlovákia orosz vakcinát vásárol. A miniszterelnök nem tájékoztatta erről a külügyminiszterét sem.

„Ez az egyetlen vakcina, amely körül politikai vita van a világban. Ez a vakcina megosztó, felszólítom a vakcina gyártóját, kérje a regisztrációt az unióban– jelentette ki Korčok.

Szerinte Oroszország a Szputnyik V segítségével úgy állítja be az Európai Uniót, mint amely csődöt mondott a vakcinabeszerzésben. „Ez nincs így. Az unió igazságos rendszert vezetett be a vakcinaelosztásban, amely lehet, hogy kicsit nehézkes, de ez az egyetlen megfelelő eljárás” - mondta a külügyminiszter. A működőképességét mutatja az is, hogy Szlovákia jelenleg a 8-9. helyen áll az uniós országok között oltottság tekintetében.

A hírt bővítjük.

- lpj -