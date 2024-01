Ízekre szedtük Robert Fico véleményét az orosz-ukrán konfliktusról, a szlovák miniszterelnök nem jött belőle ki jól

A szlovák miniszterelnök január első felében megjelentetett egy véleménycikket a szlovákiai Pravda lapban, ahol Robert Fico arról elmélkedik, hogy nem működik a nyugati országok stratégiája az oroszok által megtámadott Ukrajnában. Nem, mintha a kormányfő képes lett volna felvázolni egy épkézláb elképzelést, mit lehetne tenni ebben a helyzetben, és főleg, hogy hogyan. Ehelyett inkább összeszedte a konfliktus kapcsán ismert, a nyugati világban oroszbarátként számon tartott gondolatokat, amelyek egy részét a múlt heti budapesti látogatása során, – az Orbán Viktorral közösen tartott sajtótájékoztatón – is ismertette. Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő segítségével áttekintettük a szlovák miniszterelnök cikkének főbb állításait, melyek szerinte nagyrészt megegyeznek azzal, amit a hivatalos orosz állami kommunikáció is mond.

"Ráncokat okoznak a homlokomon a mai liberális demagógiát jellemző görcsök, ahogy a Nyugat a teljesen sikertelen Oroszország elleni ukrajnai stratégiáját védelmezi" - ezzel a felütéssel indította Robert Fico a Pravdában megjelent véleménycikkét, ami "A Nyugat stratégiája Ukrajnában egyszerűen nem működik" címet kapta. Fico az ukrajnai konfliktus kezdetétől fogva – saját állítása szerint – elutasította a Washington vagy Brüsszel által – szerinte – elvárt fekete-fehér látásmódot, és írásában leszögezi:

Az ukrajnai háború gyökerei 2014-ig nyúlnak vissza, az ukrán politikai színtér viselkedéséhez és "természetesen az USA teljes befolyásához mindarra, ami Ukrajnában 2014 után, egészen mostanáig történt".

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense úgy véli, hogy a konfliktus gyökerei ennél sokkal mélyebbek és szerteágazóbbak. Ezek visszanyúlnak akár a sztálini korszak ukránellenes lépéseihez – például az úgynevezett holodomorhoz, a harmincas években pusztító éhínséghez. Ám orosz szempontból Hruscsov követte el az „ősbűnt” azzal, hogy a nagyrészt oroszok által lakott Krímet 1954-ben „odaajándékozta” Ukrajnának. Nyilván akkor maga Hruscsov sem gondolta volna, hogy lesz valaha is egy önálló Ukrajna. És ennél a kérdésnél azt meg némi malíciával jegyzi meg az ember, hogy persze, 1954-ben már nagyrészt oroszok lakták a Krím félszigetet, mert Sztálin 1944-45-ben lényegében elüldözte, illetve döntő többségében kiirtotta az addig ott élő tatárokat.

1991-ben, amikor a Szovjetunió, a Föld utolsó gyarmatbirodalmaként szétesett, létrejön az önálló Ukrajna. Ekkor Oroszország túl gyenge volt ahhoz, hogy ezt meg tudja akadályozni. Moszkva ebben az időszakban nagyon rászorult a Nyugat pénzére és technológiájára, és együttműködő politikát folytatott, amivel egyébként a Nyugat néha vissza is élt. De ez azért nem úgy történt, ahogy arra az oroszok gyakran hivatkoznak, hogy a NATO agresszívan terjeszkedik a keleti irányba. Hiszen a közép-európai népek, – főleg az orosz birodalmi terjeszkedés miatti negatív történelmi tapasztalataik alapján – maguk igyekeztek bemenekülni a védelemért az Atlanti Szövetségbe. Nyilván Moszkva a saját nézőpontjából ezt agresszív támadásnak értelmezi. Különösen, ha valaki

a régi cári pánszlávista filozófia alapján szemléli a helyzetet, amit Putyin elnök a szovjet kommunista birodalmi elképzelések helyett visszahozott az orosz köztudatba.

A biztonságpolitikai szakértő megjegyezte, Magyarországon sem úgy történt a csatlakozás, hogy az országot először megszállta volna a NATO, aztán kényszerrel bírta volna rá Budapestet arra, hogy csatlakozzon a szövetséghez. Hanem Magyarország lakosságának döntő többsége és a teljes magyar politika elit – talán a Magyar Igazság és Élet Pártja kivételével – be akart lépni ebbe a katonai és politikai szervezetbe. Ugyanez hatványozottan igaz volt a balti államokra, vagy a lengyelekre hiszen nekik aztán még több negatív történelmi tapasztalatuk volt Moszkvával szemben. Aztán láthattuk azt is, hogy mi történt a tavalyelőtt indított orosz agresszió után. Az 1945 óta semleges Finnország és az 1812-13 óta, tehát több mint 200 éve semleges Svédország is azonnal jelezte belépési igényét a NATO felé. Tehát az orosz terjeszkedés rémítette meg annyira a finn, meg a svéd lakosságot, meg a politikai elitet, hogy csatlakozni akartak a NATO-hoz, ami alapvetően egy védelmi közösség.

Még a háború gyökereinél maradva az egyetemi docens a 2007-es évet látja fordulópontnak. Ekkor az évente megrendezett müncheni biztonságpolitikai csúcstalálkozón részt vett Vlagyimir Putyin is, és ha már ott volt, akkor elmondott egy nagyon határozott beszédet. Ennek az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy Oroszország úgy érzi, hogy már elment a falig, tehát már nincs hova hátrálnia, és innentől kezdve a NATO bármilyen „keleti irányú terjeszkedésére” reagálni fog. Aztán alig több, mint egy évre rá jött a grúziai háború, amikor az oroszok kinyújtott kezei, az oszétok addig provokálták a Tbiliszit, hogy az támadásba lendült, mire az oroszok nyolc nap alatt legyőzték a grúz haderőt. Oroszországnak újraéledtek a birodalmi ambíciói, és nyilvánvalóvá tette, hogy a még meglévő befolyási zónájába nem óhajt beengedni senkit.

Amióta viszont intenzív háborút folytat Ukrajna ellen, azaz 2022 februárjától ismét meggyengült, mert láthattuk, hogy mit enged meg magának Azerbajdzsán Hegyi-Karabahban, vagy hogy Grúzia, sőt Örményország is igyekszik távolodni Moszkvától. Ezeket az országokat sem egy nyugati megszállás kényszeríti arra, hogy közeledjenek a Nyugathoz, hanem az orosz fenyegetés.

A mostani ukrajnai konfliktushoz visszakanyarodva elmondható, hogy annak jócskán köze van 2013-hoz is, amikor az akkori oroszbarát elnök, Viktor Janukovics „elbaltázta” a külpolitikáját. Az ukrán államfő ugyanis belengette az EU-val való szorosabb gazdasági együttműködést, hogy pénzt zsaroljon ki Putyintól, aztán eltáncolt az uniós közeledés elől, ami meg felfordulást okozott az országban. Közben az ukrán gazdasági helyzet sem volt rózsás, az ország GDP-je a függetlenné válásától egészen 2014-ig lényegében változatlan maradt. Csak összehasonlításképpen, ugyanezen időszak alatt Lengyelországban négy és félszeresére nőtt a nemzeti össztermék, de még Oroszországban is a háromszorosára.

Mindezek összessége tehát egy robbanásszerű társadalmi elégedetlenséget váltott ki, amiben orosz állítások szerint nyakig benne volt a Nyugat, főleg az Amerikai Egyesült Államok. Ami meg egyébként vélhetőleg igaz is, hiszen a nagyhatalmak szoktak ilyet csinálni. Elég, ha arra gondolunk, hogy Moszkva 2016-ban sikeresen hekkelte meg az amerikai elnökválasztást, és nem kis szerepe volt abban, hogy Donald Trumpot elnökké választották. Azonban, ha nem lett volna az ukrán társadalom egy elképesztő belső válságban, akkor a CIA hiába törte volna a kezét-lábát, forradalmi hangulatot nem tudott volna okozni.

Az orosz narratíva meg hasonló maradt ahhoz, ahogyan az 1956-os magyar népfelkeléshez és szabadságharchoz is viszonyult. Ezt is az első pillanattól kezdve igyekeztek a szovjet propagandisták bemocskolni, most meg már az orosz tankönyvekben is azt szerepel, hogy akkor Magyarországon fasiszták lázongtak, természetesen a Nyugat uszítására.

Ukrajna eredetileg egy 40 milliós piac volt, egy hatalmas mezőgazdasági lehetőség. Erre Moszkva is szemet vetett, és az elképzelése az volt, hogy lehetőleg olyan szinten „szövetségre lépne vele”, mint Belorusszal. Putyin többször elmondta, hogy nincsenek is ukránok, de ha egy népnek a létezését is elvitatjuk, akkor nyilvánvaló, hogy annak saját államra sincs szüksége. Szóval a két fél nagyobb befolyást akar Ukrajnában, csak a Nyugatnak volt valamije, ami Moszkvának nem, mégpedig elképesztő mennyiségű pénze. Mert amikor a globális Nyugatról beszélünk, amihez hozzávesszük az értékrendünk szerint – például parlamenti váltógazdasággal – működő országokat, akkor 60 ezer milliárd dolláros éves GDP-ről beszélünk. Ehhez képest az a 4 ezer milliárd, ami Oroszországnak volt, az kevésnek bizonyult.

Ami meg az ukrajnai elitcserét illeti, azon a szakértő szerint lehet vitatkozni, hogy ez mennyire volt nyugati befolyás eredménye. Nyilván volt valamennyi, hiszen a Nyugatnak elemi érdeke volt, hogy a Moszkvával kifejezetten meghitt viszonyt ápoló Janukovics ne maradjon a helyén, akiről aztán az is kiderült, hogy míg a népe nyomorgott, az ő a dácsájában aranyozott volt még a WC-keféjének a nyele is. Ilyen körülmények között 2013-14 fordulóján a Majdan-tüntetések politikai irányváltást hoztak és Janukovics menekülésével az oroszbarát irányzat elveszítette Ukrajnában a befolyását. Ekkor valóban volt egy-két atrocitás az orosz kisebbséggel szemben, ám

az első ellenséges lépést Moszkva tette meg. Kihasználta azt, hogy Ukrajna belső káoszba, zűrzavarba fulladt, – nem volt igazából legitim kormánya, nem működött a haderő vezetése – és Moszkva rögtön vitte a Krímet, egy rendkívül sikeres, úgynevezett hibrid háborúval, minimális ukrán ellenállás mellett. És ami szintén lényeges: minimális veszteséggel és lényegi nyugati beavatkozás/fellépés nélkül. Az oroszok megérezték a siker szagát, és pár hónap műveleti szünet után megpróbálkoztak ugyanezzel Kelet-Ukrajnában is.

Elsősorban az úgynevezett donbaszi régióban, ám erre már Ukrajna fegyverrel reagált. Erre lehetne mondani, hogy az orosz kisebbség ellen indultak meg az ukránok, de ma már tudjuk, hogy ott – is – a szeparatista felkelők mögött nagyon sokszor reguláris orosz alakulatok sorakoztak fel. Tehát Moszkva 2014-ben két hullámban komoly agressziót követett el Ukrajna ellen. Ami miatt lehet mutogatni az ukrán kormányzatra, meg a Nyugatra, hogy ők provokáltáki ki, de a támadást, a katonai agressziót, azt Oroszország hajtotta végre. Moszkva kihasználta azt, hogy katonailag, gazdaságilag sokkal erősebb volt Kijevnél, és lépett, amikor számára kedvező helyzet alakult ki.

Kaiser Ferenc arról sincs meggyőződve, hogy Ukrajnát az USA irányítja. Ez kicsit olyan "tudjuk, kik irányítják a világot", a globális háttérhatalom: Amerika és a zsidók, ami egy és ugyanaz. Ez egy visszatérő toposz a Nyugat-gyűlölő oroszbarátok részéről, ami egész egyszerűen nem igaz. Az Egyesült Államok 2014-ben sokkal inkább figyelt arra, ami a Közel-Keleten történt, az elbaltázott iraki kivonulása után, amikor javában zajlott még az afganisztáni művelet, ami meg iszonyatos mennyiségű pénzt igényelt. Aztán 2014-15-ben a Minszk-1, Minszk-2, azaz a konfliktus rendezését szolgáló egyezményeket nem is az Egyesült Államok felügyelte, hanem az EU két meghatározó állama, Németország és Franciaország. Ekkor – talán csak Oroszországot kivéve – mindenki véget akart vetni a dolognak. Főleg a németek, hogy az olcsó orosz földgáz továbbra is elérje az európai piacokat.

Az amerikai befolyással kapcsolatos konteó meg nem az egyedüli összeesküvés-elmélet. Rögtön 2022-ben az oroszok azzal jött elő, hogy a mariupoli acélmű, az Azovsztál alatt van egy bunker, ahonnan 300 NATO-s tiszt irányítja az ukrán haderőt. Aztán miután elfoglalták az egész gyárat, egy darab külföldi tisztet sem sikerült elfogni.

Vagy itt van az az elmélet, miszerint azért is kellett megtámadni az oroszoknak Ukrajnát, mert Zelenszkij elnök egy náci, – akiről meg tudjuk, hogy félig orosz, félig meg zsidó származású. Ezeket a vádakat Oroszország népszerűsítette, közben meg a tavaly nyárig befolyásos Wagner-csoport katonai vezetőjének testét horogkeresztes tetoválások díszítették.

Visszatérve az Egyesült Államok szerepére, a biztonságpolitikai szakember azt tanácsolja, gondoljunk csak bele, ha Ukrajnát megtámadja a regionális ellenfele, aki 2007 óta ott „tesz keresztbe” Washingtonnak, ahol csak tud, – hiszen ne felejtsük el, hogy az iraki ellenállók, vagy akár az afgánok is nem kis mennyiségű orosz fegyverzethez jutottak hozzá –, akkor most a kínálkozó lehetőségben az amerikaiak is megpróbáltak keresni valamit. Ahogy később Moszkva is a Balkánon, hiszen például mielőtt Montenegró csatlakozott a NATO-hoz, az oroszok még egy államcsínyt is megpróbáltak végrehajtani.

2022-ben az oroszok megtámadták Ukrajnát, az ország meg segítséget kért. Az amerikai politikának meg az az érdeke, hogy Ukrajna lehetőleg ne egy oroszbarát vazallus legyen, vagy legalábbis ne legyen teljes egészében újra az Orosz Birodalom része. Az lett volna a meglepő, ha az USA ilyen vagy olyan módon nem avatkozik be a történetbe. Ám itt nagyon fontos a sorrendiség. Az amerikai támogatás az még csak nem is a Krím elszakítása után kezdett növekedni, hanem amikor 2014 nyarán, őszén kiéleződnek a kelet-ukrajnai harcok. Amikor kiderül, hogy Ukrajna fegyverrel próbálja megvédeni a területét. Addig az amerikaiak visszafogottak voltak ebben a konfliktusban. 2014-15 után, amikor mindenki tudta, hogy az oroszok itt még nem végeztek, Ukrajna nemzetközi segítséget kért és értelemszerűen az agresszor állam ellenségei segítenek ilyenkor, mert nekik az az érdekük. Nyilván szó sincsen itt önzetlen segítségről, de hát a nemzetközi kapcsolatokban ilyenre amúgy sincsen igazán példa.

Fico a pravdás cikkében elismeri, hogy "tekintettel a biztonsági helyzetre, Oroszország a nemzetközi jog megsértésével, nemzetközi felhatalmazás nélküli katonai erő alkalmazásával válaszolt". Majd hozzátette, a nagy országok gyakran ezt teszik, nézzük meg, mit csinált az USA Irakban.

Kaiser Ferenc úgy véli, az orosz-ukrán konfliktus összevetése az USA iraki akciójával abból a szempontból teljesen legitim, hogy valóban nehéz volt megmagyarázni a 2003-as támadást. Több befolyásos ország, köztük a NATO-tag Németország és Franciaország részéről is komoly kritikák hangoztak el az amerikaiak katonai akciójával szemben. De azt nem szabad elfelejteni, hogy 2014-ben és aztán 2022-ben Oroszország kifejezetten területszerző, hódító háborút indított. Az amerikaiak azt a Szaddam Husszeint támadták meg, aki vegyi fegyvert vetett be a saját népe ellen, aki kirobbantotta a nyolc és fél évig tartó, közel egymillió halottat követelő irak-iráni háborút, majd 1990-ben lerohanta Kuvaitot. Oroszország 2022-ben a törvényesen megválasztott ukrán politikai vezetést próbált eltávolítani, illetve véget kívánt vetni Ukrajna függetlenségének. És nagyon fontos különbség, hogy az USA soha nem akarta magához csatolni Irakot vagy Afganisztánt, még egy falujukat sem.

A szlovák kormányfő meggyőződése, hogy a Nyugat 2022 elején az orosz katonai erő alkalmazását "helytelenül felmérve lehetőséget látott Oroszország térdre kényszerítésére". Fico gyorsan talál egy történelmi párhuzamot is, mert szerinte a II. világháború folyamán történt hasonló helyzet. Hiszen Hitler már 1941. júniusában megtámadta Oroszországot, "de a nyugati szövetségesek csak 1944 nyarán nyitották meg a második frontot, amikor a háború kimenetele már egyértelműen a volt Szovjetuniónak kedvezett."

A magyar szakértő szerint nem árt felidézni, hogy 1941 júniusában Hitler a politikai szövetségesét támadta meg, amikor rárontott a Szovjetunióra.

Tulajdonképpen a második világháború 1939-ben nem szeptember elsején kezdődött, hanem augusztus 24-ére virradóra, amikor a Molotov-Ribbentrop paktumban a két tömeggyilkos diktátor, Sztálin és Hitler felosztja egymás között Európát. Nem szabad elfelejteni, hogy szeptember 17-én, alig több mint két héttel azután, hogy a náci Németország megtámadta Lengyelországot, a Szovjetunió is ugyanolyan brutalitással rárontott ugyanerre az országra.

Gondoljunk csak Katynra, ahol a szovjet titkosrendőrség rengeteg lengyel katonatisztet és értelmiségit mészárolt le. A szovjet üzemanyag szállítmányok, meg acél nélkül Hitler nehezen tudta volna legyőzni Franciaországot, illetve szovjet jégtörő hajók segítették egy német portyázóhajó, a Komet útját a Csendes-óceánra, sőt német tengeralattjárók üzemanyagot vehettek fel szovjet kikötőkben.

A nyugati szövetségesek meg azért nyitották meg a második frontot 1944 nyarán, mert akkor érett meg rá a politikai helyzet. (Nyilván kivárták azt az alkalmat, amikor a keleti front már elszívta a német erők egy részét Franciaországból.) De egy évvel korábban még Észak-Afrikában harcoltak a német-olasz csapatokkal és arról se feledkezzünk meg, hogy 1942-43 folyamán az USA elsősorban a Csendes-óceáni hadszíntéren harcolt, amíg Japán terjeszkedését meg nem állították. A Nyugatnak meg elemi érdeke volt partra szállni, amilyen hamar csak tudott. Attól féltek, hogy ha mindent Sztálin "szabadít fel", az Európa megszállását fogja jelenteni. Hiszen láthattuk, lényegében mindenhol – Ausztriát kivéve – egy kőkemény, kommunista autoriter államforma jött létre, amit a szovjet csapatok „szabadítottak” fel, ami több millió menekültet lökött ki Európa keleti feléről.

Mellesleg a Nyugaton is használnak egy történelmi példát, ami szerint Putyin Hitlerrel vethető össze, de azért ez szintén nem teljesen korrekt hasonlat. (Különben is, a történelmi példákkal csínján kell bánni, hiszen mindenki talál a múltban olyat, ami az ő álláspontját támasztja alá. Ha meg nincs ilyen, akkor „csinál”, kicsit átírva a történelmet.) Ez a hasonlat meg főleg a Nyugat engedékeny hozzáállásával kapcsolatos: 2014-ben például Németország, sőt Európa nagyrésze azt jelezte Putyinnak, hogy rendben, vidd csak a Krímet, meg mondjuk Kelet-Ukrajnát, de cserébe itt állj meg, és kereskedj velünk. Kell az olcsó kőolaj és a földgáz. Európa nagy részén most sokan azzal példálóznak, hogy az 1930-as években a Nyugat Hitlernek is rengeteg engedményt tett, egészen Lengyelország megtámadásáig. Most a Nyugatnak 2022 februárja jelentette "Lengyelország" megtámadását. Nyilván nem üzentek hadat Oroszországnak, mert 6 ezer atomtöltettel rendelkezik, amiből kb. 1500-at azonnal be tudna vetni, de minden létező támogatást igyekeznek megadni Ukrajnának. (Nyilván – mert demokráciákban ez így is van rendjén – ott is komoly viták övezik Kijev támogatását, de egyelőre a többség – úgy a politikusok, mint a lakosság – még támogatja ezt a politikát.)

Fico a cikkében azt is bizonyított tényként kezeli, hogy "a 2022-es ukrajnai háború legelején a Nyugat legalább két nagyon ígéretes alkalommal nem engedte meg az ukránoknak, hogy igazságos feltételekkel kössenek fegyverszünetet."

Mi az igazságos feltétel? - teszi fel a kérdést az egyetemi docens. Moszkva a háború legelején valóban kezdeményezett valamiféle tárgyalást. A belorusz-ukrán határnál találkozott is a két fél, de ezen az eseményen orosz részről annyira jelentéktelen politikusok vettek részt, hogy egyértelmű volt, Moszkva nem akar megegyezni. Miért is akart volna? Hiszen körülbelül két-három hétig úgy tűnt, hogy esetleg Harkivot és Kijevet elfoglalva megdöntik az ukrán kormányt, és jöhet egy oroszbarát vezetés. Onnantól kezdve viszont, hogy Moszkva védekezésbe ment át, miért akartak volna megállapodni az ukránok? Amíg én megyek előre és foglalom vissza a területeimet, ugyan miért kössek egyezséget, hiszen az teljesen természetes volt, hogy ha elkezdünk tárgyalni, az lesz a végső határ, ahol a front áll. Arról nem is beszélve, hogy miután Kijev környékéről kivonultak az orosz csapatok, fény derült a bucsai és az irpinyi brutális kegyetlenségekre, a tömeggyilkosságokra, ami szintén nem kedvezett a megegyezésnek. Szóval

a háború elején az oroszok mímelték a béketárgyalásokat, vagy bármilyen megállapodást, mert az ukránokat igyekeztek megtéveszteni. Aztán megindult az ellentámadás, és onnantól kezdve meg az ukránok sem voltak érdekeltek kompromisszumot kötni.

Az is egy fontos kérdés, hogy Oroszország akar-e igazságos feltételekkel fegyverszünetet. Hát nem úgy néz ki. Moszkva azt akarja, hogy Ukrajna senkihez, se a NATO-hoz, se az EU-hoz ne tudjon csatlakozni. Ehhez mi kell? Az kell, hogy Ukrajnát alacsony intenzitású konfliktusban tartsák. Az oroszoknak a saját geopolitikai céljaik alapján az elemi érdeke, hogy elhúzzák ezt a konfliktust. A Nyugat meg abban érdekelt, hogy Oroszország meggyengüljön. De nagyon fontos, hogy ne keverjük össze az okot az okozattal. Nem a Nyugat támadta meg Ukrajnát.

Fico a tárgyalt írásában megdöbbenve látja, hogy a Nyugat többször is hibázott az oroszországi helyzet értékelése során, mert Moszkva "katonailag teljesen ellenőrzi a megszállt területeket, és a nemzetközi közösség demagógiával való meggyőzési kísérletei az orosz katonák demoralizációjával és a hatalmas emberi veszteségeikkel összefüggésben egyre inkább üres vágyálomnak tűnnek." A szlovák kormányfő úgy érzékeli, hogy az orosz államfő növeli és erősíti politikai támogatottságát, és "sem az orosz gazdaság, sem az orosz valuta nem omlott össze, az oroszellenes szankciók meg növelik a hatalmas ország önellátási képességét".

Az orosz katonák demoralizációja kapcsán a biztonságpolitikai szakértő megjegyezte, nem árt emlékezni a tavaly nyári Prigozsin-féle puccskísérletre. Akkor a lázadó zsoldos hadsereg úgy tett meg majdnem ezer kilométert Oroszországon keresztül a főváros felé, hogy alig ütközött érdemi ellenállásba. Aztán azt is tudni, hogy az orosz börtönök már szinte kiürültek, a társadalom „szemetét” zúdítva az ukránokra, közben az oroszok külföldi – szerb meg kubai – zsoldosokat is toboroznak. Ami meg a veszteségeket illeti, legalább százezer orosz katona meghalt, köztük több ezer tiszt, és több százezer orosz katona megsebesült. És azt sem szabad elfelejteni, hogy az orosz haderő irgalmatlan technikai eszközveszteséget szenvedett el.

Az igaz, hogy az orosz gazdaság nem omlott össze. Azonban a szankciók megviselték a gazdaságot, ami úgy van egy minimális pluszban, hogy ennek a döntő többségét a csúcsra járatott hadiipar adja. Közben meg a legyártott fegyverek egy része gyorsan elhasználódik – megsemmisül – a fronton. Kaiser Ferenc szerint tehát becsapós ez a minimális orosz gazdasági növekedés, mert egyébként a Szovjetunió gazdasága a második világháborúban is folyamatosan erősödött. Egyre több harckocsit, meg tüzérségi eszközt gyártottak, de közben éhezett a lakosság. Nyilván ez most Oroszországban nem tömeges, de például százezrek, ha nem milliók fagyoskodnak jelenleg is a rosszul karbantartott és elavult távfűtő és gázvezeték rendszerek kapacitáshiánya és állandó meghibásodása miatt. Az orosz gazdaságot pedig elvágták a nyugati technológiáktól, és Kína is csak lélegeztetőgépen tartja, hiszen Pekingnek az az érdeke, hogy egy gyenge, tőle függő Oroszország jöjjön létre. Tehát a nyugati, tudományos, technológiai vívmányoktól, illetve a nyugati akadémiai közegről való leválás, az igenis megviseli az orosz gazdaságot. Ám az vitathatatlan tény, hogy messze nem gyengült meg annyira, amennyire a Nyugat ezt elvárta. Ám Oroszország a prémium piacait veszítette el, mert Európával volt a legegyszerűbb, legbiztonságosabb kereskedni. Így Moszkva azért ebből nem jött túl jól ki. Persze el tudja adni a nyersanyagait Indiának és Kínának is, de csak a piaci ár alatt. És

különben is, a Nyugat mi mást tehetett volna? Mondhatta volna azt, hogy tessék Moszkva, vidd egész Ukrajnát, de ígérd meg, hogy ezzel megelégszel? Megállt volna Putyin? Nyilván nem. Moldvát még minimum elfoglalta volna. A Nyugat fegyveres konfliktust nem akart, de valamilyen szinten azért jelezni kívánta Moszkvának, hogy nagyon nem tetszik neki, amit csinál.

Fico a cikkében azt jósolja, hogy "nagy valószínűséggel még egy ideig továbbra is özönlik majd a fegyver és a pénz Ukrajnába, de eredményt nem hoz, ...és két-három év múlva ott tartunk, ahol most is vagyunk. Csak az EU-nak talán 50 milliárd euróval kevesebbje lesz, Ukrajnában pedig több ezer katona holttestével telnek meg a temetők." Aztán úgy folytatja, hogy "a józan ész nem fog győzedelmeskedni, bár mindannyian tudjuk, hogy azonnal fegyverszünetet kell hirdetni és tárgyalóasztalhoz kell ülni. Nyilvánvaló, hogy az emberi erőforrások és a pénz hiábavaló pazarlása az idő múlásával nem rontja Oroszország tárgyalási pozícióját, éppen ellenkezőleg, az megerősödik, mert néhány év múlva a nemzetközi közösség is a valóságot látva visszavonulót fúj."

Kaiser Ferenc elismeri, hogy benne van a pakliban, hogy pár év múlva is ott tartunk, ahol most is vagyunk. A mostani hadműveleti helyzet alapján nem kizárt, hogy ez a borzasztó háború akár 2-3 év múlva is tartani fog, de hogy ez kizárólag a Nyugat hibája lenne, azt erősen vitatja. Hiszen a háborút Oroszország kezdte, és ő bármikor le tudja állni. Mert

ha Oroszország azt mondja, üljünk le tárgyalni, akkor véget ér a háború. Ha Ukrajna mondja azt, hogy fejezzük be a hadműveleteket, és tárgyaljunk, akkor a független Ukrajna megszűnik létezni, és Oroszország minimum a most elfoglalt területeket elszakítja, ez pedig gyakorlatilag Ukrajna teljes területének közel az ötöde.

A fegyverszünet kapcsán egyetértés kéne, kellene egy tárgyalási minimum a felek között, ami jelenleg nincs. Az nem megoldás, hogy ne adjunk semmit sem az ukránoknak, mert akkor valóban összeomolhatnak. És akkor Oroszország elfoglalja Ukrajnát, és az egész nemzetközi rendszerben az összes agresszor állam elkezd bólogatni: Irán területeket szakítana el Iraktól, Azerbajdzsán újabb örmény területeket foglalna el, Kína jó eséllyel rárontana Tajvanra, tehát

nagyon veszélyes nemzetközi precedens lenne, ha hagynánk Moszkvát győzni.

Nyilván most már ott tart a dolog, hogy ukrán szempontból is be kellene látni, hogy valamilyen kompromisszumos megoldás kell, amiben Kijev hatalmas területeket fog veszíteni, de erre nem hogy az ukrán politikai elit, hanem még az ukrán társadalom sem áll készen. Moszkva pedig mégannyira sem akar megegyezni.

Közben meg ki tudja, mi lesz Oroszország tárgyalási pozíciójával. Moszkva nagyon bízik Donald Trumpban, de azt ne felejtsük el, figyelmeztet a szakértő, hogy először Trump szállított Javelin rakétákat az ukránoknak. Ha novemberben megválasztják, az új Trump-kormányzat is amerikai érdekeket fog érvényesíteni. Az Egyesült Államoknak meg a nyugati világnak pedig elemi érdeke, hogy támogassák Ukrajnát. Ennek kapcsán sem Szlovákia, sem Magyarország nem fogja meggyőzni a nyugati vezetőket, hogy ne tegyék.

Kaiser Ferenc szerint Fico írása leginkább a saját szavazóihoz szólt. A cikk gyakorlatilag felsorolta azokat a paneleket, amiket a nyugati tömb oroszbarátnak tartott politikusai fel szoktak mondani. Ez nagyrészt megegyezik azzal, amit a hivatalos orosz állami kommunikáció is mond az orosz-ukrán háborúról. Ám az is igaz, hogy Robert Ficótól mást nem is lehetett várni, hiszen nem árult zsákbamacskát már a választási kampányában sem.

