Izgalmas édességekre, de határvadász-toborzókra is lelhetünk a karácsonyi vásárban Győrben (FOTÓK)

Évről évre megszokhattuk, hogy Győrben van keresnivalónk a karácsonyi vásáron.

Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!

A Széchenyi téren megtartott karácsonyi vásáron sikerülhet elkerülnünk a műanyag bóvlikat, helyette ínycsiklandozó édességekre és italokra, például meggy-, eper, fahéjasszilva- és málnaborra is bukkanhatunk. Természetesen elengedhetetlen díszlet a télapószán, a karácsonyfa, a betlehem, de felülhetünk a kisvasútra is, és akinek ilyesmi megmozgatja a fantáziáját, az még határvadásznak is jelentkezhet.

