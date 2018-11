Izgi statisztikák a Dunaszerdahelyi járásból: 7 polgármestert leváltottak, volt, ahol 1 szavazat döntött

RÉGI-ÚJ

A Dunaszerdahelyi járás mind a 67 településén sikerült polgármestert választani, nem úgy, mint például Vízkeleten, vagy négy éve Gombán. 52 településen maradt a régi polgármester, 15-ben új személy került a falu élére.

18

Ennyi település van, ahol nem akadt ellenfele a mostani polgármesternek, ezek a következők:

Alistál, Balony, Béke, Csallóköznádasd, Csenke, Egyházkarcsa, Felbár, Keszölcés, Kisfalud, Kisudvarnok, Lúcs, Macháza, Nagymad, Nagypaka, Nyékvárkony, Szap, Szentmihályfa, Úszor.

34

Azon települések száma, ahol az eddigi polgármester választást nyert:

Dunaszerdahely, Bős, Albár, Bacsfa, Baka, Bodak, Bögellő, Csallóközcsütörtök, Csallóköztárnok, Csiliznyárad, Csilizpatas, Csilizradvány, Dióspatony, Doborgaz, Dunatőkés, Ekecs, Felsőpatony, Felsővámos, Hegyéte, Hodos, Illésháza, Jányok, Kulcsod, Lég, Nagyudvarnok, Nyárasd, Padány, Pódatejed, Pozsonycsákány, Pozsonyeperjes, Sárosfa, Sárrét, Vajka, Vittény.

1

Egyetlen falu akad, ahol a régi polgármester nem indult, az egyetlen új jelöltnek pedig nem volt ellenfele:

Nagyszarva.

7

A települések száma, ahol új polgármestert választottak, miután az aktuális vezető nem indult:

Somorja, Csallóközkürt, Dercsika, Medve, Nagyabony, Nagymagyar, Olgya.

7

Szintén hét olyan település akad, ahol egy új jelölt leváltotta az eddigi polgármestert:

Nagymegyer, Egyházgelle, Gomba, Királyfiakarcsa, Patonyrét, Vásárút, Vörösmajor.

NEMEK

16

Ennyi faluban nő a polgármester (mind a négy dunaszerdahelyi járásbeli városban férfi). Ez eggyel több, mint eddig.

12

Ahol eddig is nők voltak

Bacsfa – Vonyik Ilona, Béke – Janikovics Katalin, Bögellő – Kázmér Mária, Csallóköznádasd – Bóna Zsuzsanna, Csilizradvány – Janík Erzsébet, Dunatőkés – Csiba Mária, Keszölcés - Ágošton Orosz Erika, Macháza - Lániková Ľudmila, Pozsonycsákány – Bugár Lívia, Pozsonyeperjes – Csiba Jarmila, Sárosfa – Földváry Terézia, Vittény – Jankovič Mária.

3

Ahol nő vált férfit

Csallóközkürt – Rabay Anikó Kubík Józsefet, Gomba – Horváth Mária Hanic Józsefet, Olgya – Gyurcsi Ildikó Mészáros Tibort.

1

Ahol nő vált nőt

Nagyabony – Gányovics Júlia Bödők Máriát.

2

Ahol férfi vált nőt

Királyfiakarcsa – Gányovics Janát Wurzell Zoltán, Vásárút – Takács Ildikót Török Gergely.

SZAVAZATKÜLÖNBSÉG

A választási eredmények alapján a Dunaszerdahelyi járásban akadt olyan falu, ahol mindössze 1, és olyan is, ahol csupán 2 szavazat döntött. Nyilván nem mindegy, mekkora településről van szó, de mutatjuk a legszorosabb eredményeket:

Patonyrét – 1 szavazat

Flaška Lénárd (független) – 81 Varga László (Híd) – 80

Sárosfa – 2 szavazat

Földváry Terézia (független) – 284 Szalayová Erika (MKP) – 282

Csallóköztárnok – 14 szavazat

Horváth Attila (Híd) – 137 Lami Juraj (független) – 123

Gomba – 17 szavazat

Horváth Mária (független) – 181 Hanic Jozef (független) – 164

Albár – 22 szavazat

Bereczk Oszkár (MKP, Híd, Smer-SD) – 214 Cseh Péter (független) – 192

Csallóközkürt – 26 szavazat

Rabay Anikó (független) – 183 Csikmáková Monika (független) – 157

Felsővámos – 27 szavazat

Puss András (Híd) – 202 Zalka Ede (MKP) – 175

Vajka – 33 szavazat

Álló Donald (független) – 167 Oross Gabriel (független) – 144

Nagymegyer – 36 szavazat

Holényi Gergő (független) – 1241 Pongrácz Kálmán (MKP) – 1205

Bögellő – 36 szavazat

Kázmér Mária (MKP) – 125 Végh Roland (független) – 89

Dercsika: - 37 szavazat

Fekete Gabriel (független) – 138 Vida Lívia (Híd) – 101

RÉSZVÉTEL

A részvételi arány az egyes településeken 39% és 84% között mozgott. Javarészt ott volt alacsony, ahol nem volt ellenfele az aktuális polgármesternek, kivétel ez alól Dunaszerdahely, ahol alacsony részvétel mellett volt szoros a küzdelem. Magas pedig elsősorban olyan kisebb falvakban volt, ahol több jelölt indult a polgármesteri címért. Mutatjuk a számokat, elöl a választásra jogosultak száma, utána a részvételi arány.

Legmagasabb:

Kulcsod: 323 / 83,90% Bodak: 252 / 82,14% Pozsonycsákány: 500 / 79,80% Csilizpatas: 671 / 78,98% Dercsika: 397 / 78,84% Vajka: 406 / 78,57% Bacsfa: 486 / 76,54% Nagyudvarnok: 1049 / 76,35% Vittény: 244 / 76,22% Baka: 971 / 75,38%

Legalacsonyabb:

Csallóköznádasd: 496 / 35,28% Macháza: 317 / 35,64% Szentmihályfa: 819 / 36,01% Dunaszerdahely : 19 971 / 36,32% Egyházkarcsa: 1156 / 36,85% Felbár: 1046 / 39,38%

PÁRTOK POLGÁRMESTEREI

Kinek mennyi jutott – ez mindig nagyon sokat nyom a latba, ugye? Nos, az MKP-nak és a Hídnak is tulajdonképpen kevesebb lett, mint ahány jelöltjük négy éve nyert, és csökkent azok száma is, akik függetlenként, párttámogatás nélkül indultak.

Az MKP elvesztette Egyházgellét, Olgyát, Nagymagyart, és MKP-sként jutott be négy éve a patonyréti polgármester is, aki most viszont már Híd-jelöltként veszített egy független ellen. A Híd Vásárutat vesztette el.

Jócskán megnőtt viszont azon falvak száma, ahol az MKP és a Híd, vagy ez a kettő a Smerrel együtt támogatta a választások győztesét, nagyobbrészt olyan jelölteket, akik már eddig is polgármesterek voltak, csak függetlenként.

Négy évvel ezelőtt választást nyert a Sieť (Nagypaka) és a Smer (Macháza) jelöltje, mindkettő polgármester is maradt, de már függetlenként. Idén pedig két új párt tűnt fel a járási politikai palettán: polgármestert adott a Progresívne Slovensko Vörösmajorban, a Szlovákiai Roma Kezdeményezés (RIS) pedig Nagymagyarban.

Mutatjuk mindezt számokban (zárójelben, hogy az ez előtti választások győztese milyen jelöltként indult) – figyelem, attól, hogy a zárójelben más van, még maradhatott ugyanaz a polgármester, csak más „háttérrel” indult.

Híd-MKP-Smer: 5 (eddig 2)

Albár, Doborgaz (független), Nagymad, Nyékvárkony (független), Szentmihályfa (független).

Híd-MKP: 13 (eddig 5)

Alistál (független), Baka (független), Csallóköznádasd (független), Csiliznyárad (független), Dunatőkés, Egyházkarcsa (Híd), Ekecs, Hodos, Keszölcés (független), Királyfiakarcsa (független), Kulcsod (független), Padány, Szap (független).

MKP: 13 (eddig 15)

Dunaszerdahely, Somorja, Bős, Balony, Béke (független), Bodak, Bögellő, Csallóközcsütörtök, Csilizradvány, Illésháza, Medve, Nyárasd, Vásárút (Híd).

Híd: 6 (eddig 7)

Csallóköztárnok, Felsővámos, Jányok, Kisfalud (független), Kisudvarnok, Lúcs

Független: 28 (eddig 36)

Nagymegyer, Bacsfa, Csallóközkürt (legutóbb is), Csenke, Csilizpatas, Dercsika (Híd-MKP), Dióspatony, Egyházgelle (MKP), Felsőpatony, Felbár, Gomba, Hegyéte, Lég, Macháza (Smer), Nagyabony, Nagypaka (Sieť), Nagyszarva, Nagyudvarnok, Olgya (MKP), Patonyrét (MKP), Pódafa, Pozsonycsákány, Pozsonyeperjes, Sárosfa, Sárrét, Úszor, Vajka, Vittény.

Progresívne Slovensko: 1

Vörösmajor (független)

RIS: 1

Nagymagyar (MKP)

KÉPVISELŐK

Az MKP Nagymegyert leszámítva uralja a városokat, a Híd viszont néhány falvat leszámítva semmit. Az MKP a képviselők számában előzi a függetleneket is. A képviselőket illetően nem rajzolódott ki komolyabb koalíció a két párt között, de falunként ettől még együttműködhetnek.

Nagymagyar vezetését teljes mértékben a RIS vette át, Vörösmajorban pedig a polgármesteren kívül képviselőket is adott a Progresívne Slovensko, a Smer továbbra is harmatgyenge.

MKP: 197

Független: 183

Híd: 82

MKP-Híd: 17

RIS: 11

Smer: 8

Progresívne Slovensko: 3

MKDSZ: 1

Spolu: 1

Sme rodina: 1

SaS-OľaNO: 1

