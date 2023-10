Izrael visszaszerezte az ellenőrzést a Gázai övezet körüli városokban

Az izraeli csapatok visszaszerezték az ellenőrzést a Gázai övezet szomszédságában lévő összes város felett - közölte Daniel Hagari katonai szóvivő sajtótájékoztatóján hétfőn.

Fotó: TASR/AP - Erik Marmor

A katonai szóvivő elmondta, hogy még lehetnek bujkáló fegyveresek, de fokozatosan átfésülik a térséget, és teljesen megtisztítják a terroristáktól a terepet.

Kitért arra is, hogy soha nem jelentkeztek még annyian katonai szolgálatra az izraeli hadseregben, mint most; példátlan módon negyvennyolc óra alatt háromszázezer tartalékost mozgósított az izraeli hadsereg. A megjelentek aránya számos helyen jóval meghaladta a száz százalékot; sokan olyanok is jelentkeztek szolgálatra, akiket nem hívtak be.



MTI