Izraeli támadás érte Szíria déli részét

Az al-Ikbaríja állami televízió első híradásából csak annyi derült ki, hogy a támadás célpontja el-Harra városa volt.

A SANA szíriai állami hírügynökség jelentése szerint az izraeli támadás csak anyagi károkat okozott. A hírügynökség ugyanakkor felidézte a legutóbbi, június végi izraeli csapásokat, amikor - mint írta - a szíriai légvédelem a hadsereg Damaszkusz peremén és Homsz tartományban lévő állásai ellen irányuló nagyszabású támadást hárított el.

Szíriát ismerő diplomáciai források akkor azt mondták, hogy azok az éjszakai csapások valójában iráni támogatású erők, köztük a libanoni síita Hezbollah mozgalom Damaszkusz melletti támaszpontjait vették célba, és az elmúlt évek legnagyobb erejű izraeli támadásáról volt szó.

