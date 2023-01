Jair Bolsonaro hívei megrohamozták a brazil kongresszus épületét (VIDEÓ)

A televízióban mutatott felvételek szerint a tavaly októberi választások eredményével elégedetlen aktivisták behatoltak az előtérbe és feljutottak a brazil törvényhozás tetejére, jelentős anyagi károkat okozva az épületben, bezúzva az ablakok üvegeit.

A rendőrség könnygázzal oszlatott.

Supporters of defeated former president Bolsonaro (who currently resides in Florida) are invading the National Congress in Brazil: https://t.co/W2VTKDTYb5