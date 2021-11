Jaj az oltatlanoknak! Jön a vakcinátlanok lockdownja

Ahogy arról már röviden beszámoltunk, a kormány csütörtökön rábólintott a járványügyi intézkedések szigorítására, amit Richard Sulíkék nem szavaztak meg. A miniszterelnök bejelentette, hogy olyan Covid-automatát hagytak jóvá a kormányülésen, ami komoly lépések bevezetésével jár.

"Ez az oltatlanok lockdownja" - így jellemezte Eduard Heger azt az elfogadott javaslatot, amelyik részben a beoltottakra is kihatással van. Ez volt az oka annak, hogy a koalíciós SaS nem is szavazta meg az előterjesztést. Heger arról számolt be, hogy egyenjogúsítják a vakcinázottakat és azokat, akik átestek a koronavíruson. Ez utóbbi két csoportba tartozó személyek bármilyen boltba, üzletbe járhatnak és nem kell, hogy teszteltessék magukat.

A kormány abban bízik, hogy a feltételezések szerint három hétig érvényes szigorítást követően a beoltottak helyzetén könnyíthetnek. Ha a járványhelyzet javulni kezd, akkor már korábban enyhítik az intézkedéseket. Azonban ha hazai kórházak leterheltsége nem változik, akkor szó sem lehet erről.

Az egészségügyi miniszter megpendítette, hogy néhány területen a beoltottakat is korlátozni fogják, amit a "kormány sajnál". Vladimír Lengvarský felszólította az embereket arra, hogy ha betérnek egy üzletbe és senki nem ellenőrzi az oltási igazolványukat, akkor azt tegyék szóvá, hogy megbizonyosodjanak arról, biztonságos környezetben tartózkodnak.

A változások hétfőtől lesznek érvényben. A munkahelyeken az úgynevezett OTP-s (oltottak, teszteltek és a Covidon átesettek) ellenőrzés lesz érvényben, de

az oltással nem rendelkezők még annak ellenére sem mehetnek a bevásárló központokba, és olyan boltokba, ahol nem az alapszükségletekhez nélkülözhetetlen cikkeket árusítják, ha éppen friss negatív teszteredmény lapul a zsebükben. A fekete jelölésű járásokban azonban a beoltottak sem látogathatják a vendéglőket, a konditermeket és a wellnessközpontokat. Az ilyen régiókban az éttermek ablakon keresztül szolgálhatják ki a vendégeiket, és a hotelek sem fogadhatnak szállóvendégeket.

A vakcinázottak - a koronavíruson átesettekkel együtt - azonban részt vehet tömegrendezvényeken.

