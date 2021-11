Jakab a Szövetségről: Én már voltam járási elnök, kerületi elnök, nincs olyan hiányérzetem, hogy valahol elnök szeretnék lenni

A hétvégén írt Gyimesi György (OĽaNO) arról, hogy Jakab Elemér lett a Szövetség Nagymihályi járási szervezete Híd platformjának vezetője. Az OĽaNO-s politikus azt sejtette, hogy így jöhetnek vissza a Híd régi vezetői, akik a 2020-as választások után léptek hátrább, köztük Bugár Béla. A Híd platform cáfolta, hogy Jakab bármilyen pozíciót szerzett volna. Pozíciószerzésről egyelőre nincs szó, de a Híd korábbi parlamenti képviselője jelezte, hogy újra aktívabb lesz a politikai életben. Rigó Konrád, a Híd-platform vezetője nem örül túlságosan Jakab „visszatérésének”, Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke pedig kizártnak tartja, hogy Jakab a járási pártvezetői pozíciót megszerezze.

Fotó: TASR - archív felvétel

Jakab Elemér a Híd 2020 májusi közgyűlésén jelentette be lemondását a párt kassai kerületi elnöki posztjáról. A közgyűlésen nem került be a Híd vezetésébe, a pártpolitikából kivonult, nem vett részt a Szövetség alakulásáról folytatott tárgyalásokon sem. Az ország keleti részén azonban jelentős a befolyása, már a negyedik ciklusát tölti Nagyráska polgármesteri székében. A hétvégén Gyimesi György (OĽaNO) írt Facebook-posztjában arról, hogy Jakab lehet a Szövetség Híd platformjának elnöke a Nagymihályi járásban.

A hírt egyelőre minden érintett cáfolja, már csak azért is, mert regionális vezetőket még sehol nem választott a Szövetség. Egyelőre nem is lehet, mert a pártnak még nincs elfogadott belső működési szabályzata, ami ezt a választást szabályozná.

Azt azonban elismerik, hogy már most is zajlanak az egyeztetések az egyes platformokban. „Tudom, hogy volt egyeztetés a Nagymihályi járásban, Jakab Elemér erős szereplő volt ott a korábbi időszakban is, meglátjuk, hogy milyen irányban halad majd a történet, de az egyelőre nem igaz, hogy Jakab lett a platform elnöke” – cáfolta a Paraméternek Gyimesi bejegyzését Rigó Konrád, a Szövetség Híd-platformjának országos vezetője.

Jakab a pártegyesülésnek nem örült túlzottan

Rigó nem tartja szerencsésnek, hogy Jakab újra aktivizálta magát, hiszen nem támogatta a három párt egyesülését, és a Híd 2020 májusi kongresszusán azt lehetett hallani, hogy a háttérbe húzódik. Akkor mondott le a párt kassai kerületi szervezetének éléről.

„Jakab aktivizálódása számomra is furcsa, mert nem támogatta a Szövetség megalakulását. De továbbra is párttag, és minden párttagnak joga van indulni helyi, illetve regionális vezetői funkciókért” – mondta Rigó.

Ha Jakab lesz a Híd-platform elnöke, akkor akár a Szövetség járási elnöke is lehet a Nagymihályi járásban. „Ez egy három platformból álló párt, és Nagymihályban is a három platform egyikének elnöke lesz majd a járási elnök” – mondta Rigó.

A Szövetség jelenleg dolgozik a belső szabályzaton, egy-két héten belül elkészülhet. „Karácsonyig akár meg is alakulhatnak a párt regionális struktúrái, de a tervezett járványügyi szabályok miatt ez még kitolódhat” – véli Rigó. A Szövetségnek lesz egy közös belső működési szabályzata, és emellett minden platformnak is lesz egy ilyen dokumentuma.

A Szövetség létrejöttével egyetért, a feltételekkel nem

Jakab Elemér is cáfolta, hogy már bárhová megválasztották volna, de szavaiból az derül ki, hogy bizonyos politikai ambíciói azért vannak. „Ha tudtom nélkül megválasztottak, akkor hála istennek” – reagált viccelődve Gyimesi bejegyzésére Jakab. Nem zárta azonban ki, hogy a jövőben vállalna valamilyen pozíciót a Szövetségben annak ellenére is, hogy a Híd belépésével nem értett egyet. Ezt azzal indokolja, hogy a Híd számára kialkudott feltételekkel elégedetlen.

„Lemondtam a Hídban viselt tisztségeimről, de azt is mondtam, hogy támogatom a Szövetség megalakulását. Igaz, hogy nem értettem egyet azokkal a feltételekkel, amelyekkel a Híd belépett a Szövetségbe – mondta a Paraméternek Jakab. – A startvonalat ma is hátrányosnak tartom a Híd számára.”

A párt munkájába bekapcsolódna, de képviselő már nem akar lenni. „Az biztos, hogy képviselő, sőt képviselőjelölt sem akarok lenni, az országos politikában nem szeretnék részt venni” – jelentette ki Jakab. A képviselő ez alatt az országos parlamenti képviseletet és a megyei képviseletet is érti. Maradna azonban polgármester, Jakab már a negyedik ciklusát tölti Nagyráska polgármesteri székében.

A botrány, ami nem botrány?

Jakab nem tart attól, hogy esetleges szerepvállalása negatívan hatna a Szövetség megítélésére. Nem is ismeri el, hogy korábban botrányai lettek volna, az Ukrajnában szerzett diplomájának ügyét sem tartja botrányosnak. „Botrányaim a politikában nem voltak, csak egyes újságírók által kreált ügyek voltak, de botrányok nem” – állítja Jakab. Az ukrajnai diplomája szerinte senkit nem érdekel.

„Az ukrajnai diplomámmal nincs senkinek problémája azok közül, akiket az érint, és nem is vagyok hajlandó ezzel kapcsolatban magyarázkodni” – mondta Jakab.

Járási elnök lenne? Jakab: Nincs ilyen ambícióm, de sose lehet tudni.

Mint mondja, tagja a Szövetségnek, a Híd-platformnak, de a platformvezetői pozíciót nem tartja túl fontos posztnak. „A Szövetség nagymihályi járási elnökének pozíciója fontosabb, de arról sincs halvány elképzelésem sem, hogy ki kerülhet erre a posztra – mondta Jakab azzal, hogy neki jelenleg nincsenek ilyen ambíciói. – Én már voltam járási elnök, kerületi elnök (még a Hídban – szerk. megj.), nincs olyan hiányérzetem, hogy valahol elnök szeretnék lenni. De hát azt sose lehet tudni, hogy az élet mit hoz.”

Összefogás: Jakab nem lesz járási elnök

A Híd volt parlamenti képviselője elsősorban az Összefogással áll konfliktusban. Még a 2020-as választás előtt az MKP, a Híd és az Összefogás közös indulásáról szóló tárgyalásokon az Összefogás jelezte, hogy Jakab nemkívánatos számukra a listán. Az együttműködés végül kútba esett, de az Összefogás azóta is „persona non gratának” tartja Jakabot.

„Annak őszintén örülök, ha az Összefogás engem nem akar. Én sem akarom őket a Szövetségbe, de ez más kérdés. Nem tetszhet mindenki mindenkinek” – mondta Jakab.

Az Összefogás állítja, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy Jakab ne legyen járási elnök.

„Jakab Elemér a múlt arca, egy hiteles és megújult magyar Szövetségben nem lehet járási elnök. És nem is lesz”

– válaszolta a Paraméter kérdésére Mózes Szabolcs, az Összefogás korábbi elnöke, a Szövetség alelnöke.

- lpj -