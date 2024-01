A James Webb úrteleszkóp rábukkant az eddigi legrégebbi fekete lyukra (FOTÓ)

Az ezzel kapcsolatos írás szerdán jelent meg a Nature folyóiratban.

Az újonnan felfedezett fekete lyuk tömege 1,6 milliószor nagyobb, mint a mi Napunké. Scholtz szerint az a kérdés, hogyan tud ilyen gyorsan növekedni, új információkkal szolgál majd a fekete lyukak kialakulásával foglalkozó elméleti modellek következő generációjához.

James Webb Space Telescope discovers oldest and most distant black hole ever seen. It is called GN-z11. The discovery could be a massive step forward in understanding how supermassive black holes reached masses equivalent to millions of billions of times that of the sun. pic.twitter.com/m8kbLnYShP