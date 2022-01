Ján Budaj: 30 centet „kerestem”! Egyelőre ma még nem sokan tudják utánozni a minisztert.

Már két napja működik a PET-palackok és az alumíniumdobozok visszaváltása, de egyelőre még kevés termék kapható visszaváltható csomagolásban. A 300 négyzetméternél nagyobb boltokban kötelező a visszaváltás, de csak a „Z” betűvel és a „ZÁLOHOVANÉ” felirattal ellátott palackokat és dobozokat váltják vissza, amelyekért már eleve 15 centtel többet kellett fizetni. A legtöbb terméket még nem visszaváltható csomagolásban forgalmazzák, június 30-ig tart az átmeneti időszak. Egyelőre országosan mintegy 2000 ponton lehet visszaváltani a Z-vel jelölt palackokat.

Fotó: Paraméter

Január elsejétől betétesekké váltak a PET-palackok és az alumínium italosdobozok, a betét összege egységesen 15 cent. Betétet fizetni csak a vonalkód mellett „Z” betűvel és a „ZÁLOHOVANÉ” felirattal ellátott csomagolásban árult termékekért kell, értelemszerűen csak ezeket lehet visszaváltani. A csomagolást nem szabad károsítani, összenyomni, a vonalkódnak is olvashatónak kell lennie. A sérült csomagolást nem veszi át sem az automata, sem pedig azok az üzletek, amelyekben a személyzet gyűjti be a palackokat.

Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszter szerint a pillepalackok és az alumínium dobozok betétessé tételével óriási lépés a környezet védelme szempontjából.

„Ez egy fordulópont, Szlovákia megkezdi a PET-palackok és az alumíniumdobozok újrahasznosítását – jelentette ki a miniszter.

– Ez az a hulladék, amely szennyezi az erdőket, ezt jártunk kiszedni a tavakból és a folyókból.” A miniszternek ez az állítása azonban nem teljesen igaz, hiszen az újrahasznosítás már ma is folyik. Ezt Budaj később el is ismerte, amikor arról beszélt, hogy jelenleg a hulladék 50 százalékát sikerül szelektáltan összegyűjteni, és ennek nagy részét újrahasznosítják.

Hároméves történet

A palackvisszaváltás rendszerét már az előző kormány kezdte kiépíteni, a vonatkozó törvényt 2019-ben fogadták el, még Sólymos László (Híd) környezetvédelmi miniszter készítette elő.

„Örülök, hogy fokozatosan a pillepalackoktól is »megtisztítjuk« Szlovákiát, hiszen végre működésbe lépett az előző ciklusban általunk kidolgozott és benyújtott törvény, amelyet a parlament még 2019-ben fogadott el – nyilatkozta a Paraméternek Sólymos. – Ha döcögve is, de beindul a betétdíjas visszaváltó rendszer. Ebben élen járunk, mi vagyunk az első olyan ország Közép-Európában, ahol vissza lehet váltani a PET-palackokat és a fém italdobozokat.”

90 százalékos visszagyűjtést szeretnének

„A betétesítéssel elérhetjük, hogy azok, akik eddig könnyelműen kidobták a palackokat, most már gyűjteni fogják azokat. Amelyiken szerepel a Z betű, a fogyasztó 15 centet kap” – mondta Budaj. A cél, hogy 5 éven belül 90%-ra tornásszuk fel a nálunk értékesített palackok és dobozok visszagyűjtésének arányát. A miniszter a sajtótájékoztatón ki is használta a lehetőséget, és visszaváltott két műanyagpalackot az automatában, amivel „keresett” 30 centet.

„Ez az automata tökéletesen működik, a kisebb boltokban kézi szkennerekkel ellenőrzik, hogy visszaváltható palackról vagy dobozról van-e szó” – mondta Budaj.

A betétesítés a környezetszennyező csomagolás visszagyűjtésének egyik leghatékonyabb módja. „Ma ennek a csomagolástípusnak a többsége ott végzi, ahol nem kellene, hogy végezze, nem szelektálva, nem újra feldolgozva és sokszor csak kidobva a természetben. A betétesítéssel ennek akarunk véget vetni” – jelentette Mária Trčková, a Visszaváltást Koordináló Szervezet (SZS) vezérigazgatója. – A betétesítéssel 90 százalékra tudjuk növelni a visszagyűjtés és az újrahasznosítás mértékét.” Szlovákiában évente mintegy egymilliárd terméket adnak el ilyen csomagolásban.

Csak eredeti alakú és vonalkódos palackokat vesz vissza (Fotó: Paraméter)

Féléves próbaüzem

A rendszer azonban még néhány hónapig csak „próbaüzemben” működik, a legtöbb italt ugyanis még a tavaly gyártott, és így még nem betétköteles és nem visszaváltható csomagolásban forgalmazzák. Az átmeneti időszak június 30-ig tart.

„Ilyen bonyolult rendszert nem lehet egyik napról a másikra bevezetni, ezért 2022. június végéig még lehet találkozni régi, nem visszaváltható csomagolású termékekkel – tájékoztatott Lucia Morvai szóvivő. - Ezért fontos, hogy csak a „Z” jellel ellátott palackokat próbálják visszaváltani, a nem megjelölt palackokért a rendszer nem fizet.”

Több automata visszaváltóban leadhatóak a nem betétdíjas palackok és dobozok is, de ezekért a vásárló nem kap pénzt. Vannak olyan automaták is, amelyek a betétdíjas üvegpalackokat is képesek azonosítani és visszaváltani. A boltoknak már most is külön helyen kell tartaniuk a betétes és a nem betétes csomagolású italokat, viszont egyelőre még nem sok helyen találkoztunk visszaváltható palackokkal.

Ez az automata betétdíjas üvegpalackot is elfogad (Fotó: Paraméter)

Csomagolás eredeti alakban

Természetesen nem lehet visszaváltani a külföldön vásárolt palackokat sem. Emellett csomagolást nem szabad összenyomni.

„Nagyon fontos, hogy a csomagolást az eredeti alakjában váltsák vissza, nem összenyomva, a palackot a kupakkal együtt kell leadni, és a vonalkódnak olvashatónak kell lennie – magyarázta Lucia Morvai. – Az automata vagy a kézi szkenner csak így tudja azonosítani, hogy kifizethető-e érte a 15 cent.”

2000 visszaváltópont

A visszaváltó-hálózat is jelenleg van kiépülőben. A törvény szerint a 300 négyzetméternél nagyobb értékesítési területű boltoknak kötelező megoldaniuk a visszaváltást, a kisebb boltoknak csak ajánlott. Jelenleg mintegy 2000 visszaváltópont működik, ebből közel 1000 a kötelezően létrehozott visszaváltópont, és több mint 1000 az önkéntesen bekapcsolódott kisebb bolt. A hálózat Morvai szerint folyamatosan bővül, az SZS hamarosan térképen is megmutatja, hol vannak ilyen pontok.

- lpj -