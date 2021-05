Ján Mičovský földművelésügyi miniszter úgy döntött, lemond!

Ján Mičovský (OĽaNO) földművelésügyi miniszter lemond pozíciójáról.

A miniszter kedden reggel közölte az újságírókkal, hogy saját elhatározásából távozik.

Mičovský a Szlovák Földalappal (SPF) kapcsolatos sajtótájékoztatón jelentette be a döntését. Elmondta, hétfőn, május 31-én adja be a lemondását.

A nyomozás szerint a tárcához tartozó Szlovák Földalapnál egy bűnszervezet működött, amelynek tagjai szervezett módon, folytatólagosan követtek el korrupciós bűncselekményeket, és éltek vissza hatalmukkal. A földalap jelenlegi vezetőjét, Gabriela Bartošovát és az előző igazgatónőt, Adriana Šklíbovát is letartóztatták, akit Bartošová tavaly márciusban váltott az igazgatói poszton. Mindkettőjüket korrupcióval gyanúsítják.

Bartošovát Ján Mičovský földművelésügyi miniszter jelölte a pozícióra.

A Nagybirtokos és a Földesúr fedőnevű rendőrségi akció letartóztatottjai között van Martin Kvietik oligarcha is, a Slavia Capital elnevezésű befektetői csoport egyik alapítója, akinek nem ez az első "földügyi" korrupciós ügye. Korábban ugyanis összefüggésbe került a neve az Állattenyésztő-üggyel (Dobytkár) is, mely miatt tavaly már vizsgálati fogságba került. Most márciusban szabadlábra helyezték abban az ügyben, a börtön előtt azonban már várták a rendőrök, az ügyész ugyanis újabb korrupciós üggyel gyanúsította meg.

A Specializált Büntetőbíróság május 22-én, szombaton este első fokon döntött a gyanúsítottak vizsgálati fogságáról, Bartošová azonban még ezt megelőzően lemondott a Szlovák Földalap igazgatói posztjáról. Utóbbi hírt ügyvédje, Michal Miškovič közölte.

A rendőrségi nyomozás mind a hét gyanúsítottja kollúziós, tehát a legszigorúbb vizsgálati fogságba került. Bartošová Vladimír Pčolinský korábbi titkosszolgálati igazgatót követően a jelenlegi kormány második tisztségviselője, aki korrupciógyanú miatt vizsgálati fogságba került. Mičovský pedig Marek Krajčí után az OĽaNO második távozó minisztere.

Mičovský szerint az a tény, hogy hatóságok a jelenlegi kormány tisztségviselői után is nyomoznak, a kormány őszinte korrupcióellenes igyekezetét bizonyítja.



(Tvnoviny.sk/para)