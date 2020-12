Janka Bittó Cigániková: Igyekszünk nem magunkra venni a miniszterelnök kirohanásait, Sulíknak semmi oka nincs a lemondásra

A lockdown szerinte most elkerülhetetlen, sőt, a templomokra szigorúbb szabályokat hozna, de úgy véli, hogy a járvány megfékezése azon is múlik, mennyire tartják majd be az emberek az előírásokat. Pártelnöke és a kormányfő rossz viszonyát a Matovičra nehezedő nyomás számlájára írja. Janka Bittó Cigánikovával, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) parlamenti képviselőjével, az egészségügyi bizottság elnökével beszélgettünk

Fotók: TASR

Elégedett a héten elfogadott járványellenes intézkedésekkel? Sok szakember szerint szigorúbb korlátozásokra, gyorsabb intézkedésekre lett volna szükség, látva a járvány gyors terjedését.

Elkerülhetetlennek tartom a bevezetésüket, és bizonyos tekintetben szigorúbb szabályokat kellett volna elfogadni. Én biztosan nem engedélyezném a templomok és a sípályák nyitvatartását. Ha már olyan súlyos a helyzet, hogy meg kell tiltani azt is, hogy a családok találkozzanak, akkor arra is bizonyos feltételeket kellene szabni, hogy a veszélyeztetett csoportok, például az idősek a templomokat látogathatják. Nem kell bezárni a templomokat, de legalább teszteléshez kellene kötni a részvételt a miséken. Ez kellene ahhoz, hogy ezeket az embereket is meg tudjuk védeni, mert az eredmény katasztrofális leshet. Annak azonban örülök, hogy végre elfogadtuk ezeket az intézkedéseket. Kár, hogy nem fogadták el a mi javaslatunkat egy hónappal ezelőtt, amikor regionális intézkedéseket javasoltunk, azzal elkerülhető lett volna a kórházak túltelítődése. Most helyes lépés a lokdown bevezetése.

A lockdown azonban az utazás tekintetében sem teljes, rengeteg kivételt tartalmaz. Az emberek gyakorlatilag ellenőrzés nélkül látogathatják rokonaikat, mehetnek sízni, hotelekbe, hétvégi házakba. Nem jelent ez túl nagy kockázatot?

Szerintem ezek a feltételek viszonylag helyesen lettek megszabva. Mindent meg lehet csinálni jobban is, de az rendben van például, hogy az emberek teszteltethetik magukat, a szűk családok egyfajta védőbuborékot hozhatnak létre maguk körül. Ha az emberek ezt betartanák, az elég lenne a vírus megállítására, ez most már az emberek kezében van.

Ha tehát nem tartják be például azt, hogy egy háztartás csak egy másikkal tartson kapcsolatot, akkor a helyzet tovább fog romlani?

Tudatosítani kell, hogy ezeket az intézkedéseket nem azért fogadtuk el, mert a kormánynak nincs jobb dolga, hanem azért, mert a vírus terjed. Azért terjed, mert a most meglévő intézkedéseket sem tartjuk be. Én ezt emberileg megértem, az embereknek már idegeikre megy a jelenlegi helyzet, de sajnos ezzel más módon nem lehet küzdeni. Ha társadalmi, közösségi szinten nem tartjuk be a szabályokat, akkor még rosszabb számokra kell felkészülnünk.

Említette, hogy ajánlott teszteltetni magunkat akkor is, ha csak a szűk család találkozik. Lesz elég tesztelési pont ehhez?

A mobil mintavételi pontokból mintegy 250 van, lehetne több is, de úgy vélem, hogy akinek szüksége lesz rá, tudja majd magát teszteltetni. A legbiztonságosabb azonban, ha mindenki marad a saját védőbuborékjában, ha tényleg nem találkozik mással, így csökken a fertőzés veszélye.

A kormány elfogadta a Covid-szemafort is, ezzel elégedett?

A szemafor elkészítésén több napot dolgoztunk, tartalmaz ugyan néhány ellentmondó intézkedést, de jobb, mint a semmi. Elmondhatjuk, hogy végre van egy szabályrendszerünk, amit az SaS már több hónapja szeretett volna elérni.

A járványügyi intézkedések eltérő megközelítése miatt egyre élesebb a feszültség a miniszterelnök és az SaS elnöke, Richard Sulík között. Most éppen lemondásra szólította fel Igor Matovič Richard Sulíkot. Ez normális állapot egy kormányon, kormánykoalíción belül?

Szerintem sem a törvény betartása, sem konkrét lépések megtételének igénye (Sulík a közbeszerzési törvény betartásával indokolja, hogy nem sikerült elég gyorsan antigén teszteket vásárolnia – szerk. megj.) nem lehet alapja annak, hogy lemondásra szólítsanak fel egy minisztert, és sírni sem kell miatta. A gazdasági miniszter tisztességesen végzi a munkáját, nem sírni akarunk a kormányban, hanem dolgozni. Értjük, hogy a miniszterelnök rendkívül nehéz helyzetben van, a járvány kezelése egyáltalán nem egyszerű feladat. Értjük azt is, hogy szívén viseli az emberek sorsát, és ebben a helyzetben hatalmas nyomás alatt kell dolgoznia, de nem tartjuk korrektnek, hogy a feszültséget a koalíciós partnerén vezeti le. Csak vesztegetjük ezzel a drága időt.

Tehát az SaS egyáltalán nem mérlegeli, hogy valaki mást jelöljön a gazdasági miniszteri posztra?

Az miniszter jól dolgozik, több mint 600 intézkedést dolgozott ki a vállalkozások helyzetének javítására. Csökken az energia ára a lakosság számára, kezelni kell a mohi atomerőmű problémáját, és emellett még az egészségügyi miniszternek is tanácsokat ad a koronavírus elleni küzdelem irányításában. Nem hiszem, hogy bármi okunk lenne arra, hogy mérlegeljük a gazdasági miniszter leváltását.

A Richard Sulík elleni kijelentéseket értelmezhetjük úgy is, hogy a miniszterelnök az SaS-t szeretné eltávolítani a koalícióból. Van ilyen érzése az SaS-nek?

Mi mindent megteszünk azért, hogy a kormány minél tovább kitartson, igyekszünk nem magunkra venni, nem személyünk elleni támadásnak értelmezni ezeket a kijelentéseket és igyekszünk megérteni a miniszterelnököt, akire óriási nyomás nehezedik. Senkinek nem segítene, ha mindent személyesen vennénk, és haragudnánk. Bízunk benne, hogy ha olyan tárgyilagosak maradunk, mint eddig, akkor a viszony idővel javulni fog.

Tehát a miniszterelnökkel kialakult rossz viszony, az önöket ért támadások ellenére nem tervezik, hogy távoznak a kormányból?

Természetesen nem tervezzük. Nincs semmi okunk arra, hogy ezen gondolkozzunk.

- lpj -