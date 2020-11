Jankovská állítja, Fico és Pellegrini is tudott a markízás váltókról

Monika Jankovská volt igazságügyi államtitkár szerdán több bűncselekményt is beismert a NAKA nyomozói előtt. A kihallgatása csütörtökön is folytatódott.

Jankovská szerdán részletesen vallott azokról a bűncselekményekről, amelyek elkövetésével gyanúsítják, a kihallgatása pedig ma is folytatódott.

Peter Erdős ügyvéd szerint védence korrupcióval kapcsolatos ügyekről tett vallomást. Részletesen beszélt azokról, akik már előzetes letartóztatásban vannak, és olyan személyekről is szólt, akik még szabadlábon vannak.

A Denník N azt írja, a vallomása egy részét valaki még szerdán éjjel elküldte több szerkesztőségnek.

Jankovská vallomásában azt állította, nem tudta, hogy a több milliós markízás váltók hamisak. Hozzátette, a váltókról beszélt a Smer-SD elnökének, Robert Ficónak és másoknak is.

Az egykori államtitkár egy barátnak nyújtott segítségként tekintett a Marian Kočner javára szóló, váltókkal kapcsolatos ügyében való közreműködésre. Elmondta, 2016-tól ismeri Kočnert, a vállalkozó pedig 2017-ben szólította meg először a váltókkal kapcsolatban.

Jankovská szerint azonban Kočner biztosította őt arról, hogy a váltók valódiak.

Vallomásában elmondta, Kočner akkoriban arról is beszélt neki, hogy jó lenne a Markízát az irányítása alatt tudni, ez ugyanis kedvező lenne a Smer-SD pártnak. Állítja, a vállalkozó ugyancsak biztosította őt arról, hogy a rendőrséggel ezzel kapcsolatban nem lesz probléma. Jankovská azonban hangsúlyozta, hogy nem koordinálta az összes lépést Zuzana Maruniaková bíró váltókról szóló döntésével kapcsolatban.

A korábbi smeres államtitkár elmondta azt is, hogy beszélt Robert Ficónak a tényről, miszerint oldja a váltók ügyét. Állítja, ezt a Smer-SD elnöke nem kommentálta, sem Peter Pellegrini, akinek állítólag szintén beszélt a váltókról.

Jankovská, az igazságügyi minisztérium smeres államtitkáraként intenzív telefonos kapcsolatban állt Marian Kočnerrel, és tavaly szeptemberben - azaz 5 hónappal a választások előtt - jelentette be, hogy távozik a pozíciójából. Az egykor bíróként dolgozó Jankovskát idén márciusban, a Vihar néven elhíresült akció során tartóztatták le – írtuk korábban.

Közben az exállamtitkárt előhúzták a trencséni Fatima étterem ügyében is, ami még a kétezres évek közepén zajlott. Jankovská tagadta, hogy ebben érintett lett volna, és ezért is döntött úgy, hogy nem vesz magához ételt a rács mögött. A vizsgálati fogságban aztán addig éhségsztrájkolt Kočner majmocskája, amíg be nem gurították hozzá az infúzós állványt.

A Legfelsőbb Bíróság október elején döntött arról, hogy Jankovská márciusig letartóztatásban maradhat.

Jankovská ellen vesztegetés és kenőpénz elfogadása miatt indult büntetőeljárás. A gyanú szerint a Markíza televízió hamisított váltóinak ügyében utasításokkal látta el az egyik bírónőt, aki a főváros egyik járásbíróságán tárgyalt perben végül Marian Kočner javára döntött. A nagyvállalkozót februárban ugyanezen váltók miatt nem jogerősen 19 év börtönbüntetésre ítélték Pavol Rusko vádlottal, a Markíza TV volt igazgatójával együtt.



(DenníkN/ta3/para)