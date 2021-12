Januárban indul a kórházak hálózatának átalakítása, a parlament elfogadta a reformtörvényt - Frissítve

A koalíciós képviselők szűk többséggel - 76 igen szavazattal - elfogadták a fekvőbeteg-ellátás reformját, januártól elkezdődhet a kórházak kategorizációja. A Sme rodina egységesen ellenezte a törvényjavaslatot, de így is megvolt a szükséges számú igen. A reform elindítása egyben azt is jelenti, hogy az egészségügybe több mint egymilliárd euró uniós támogatás is érkezhet. A Szövetség szerint a reform ebben a formában veszélyezteti az egésszégügy működését.

Fotó: TASR

Januárban elindulhat a kórházreform, a koalíció - a Sme rodina ellenszavazatai mellett - elfogadta a fekvőbeteg-ellátás, vagyis a kórházak kategorizációjáról szóló törvényt. Az elfogadott javaslat 5 kategóriába osztja az intézményeket, de a beosztás pontos feltételeit csak jövőre fogadja majd el az erre a célra létrehozott bizottság. A Sme rodina mellett a teljes ellenzék a jogszabály ellen szavazott, a koalíciós pártokat korábban elhagyó képviselők viszont igennel szavaztak.

Így 76 igen szavazattal, 68 elutasítás és két tartózkodás mellett a parlament elfogadta a jogszabályt. A szavazás egyben azt is megmutatta, hogy a koalíció a Sme rodina nélkül is képes kormányozni, igaz, csak nagyon szűk és bizonytalan többsége van.

Garantálni a színvonalat

A három koalíciós párt, az OĽaNO, az SaS és a Za ľudí győzelemként értékelték a szavazás eredményét. Jana Bittó Cigániková (SaS), a törvény parlamenti előadója szerint a jogszabály a kórházi ellátás színvonalának emelkedését hozza.

„Garantálja az embereknek a színvonalat, ugyancsak garantálja a színvonalas műszereket és a garantálja a szakképzett személyzetet is” – mondta a törvényről Cigániková.

A reform elfogadása a feltétele annak, hogy a Szlovákia megkapja az Európai Unió Helyreállítási Alapjából az egészségügyre szánt több mint egymilliárd eurót. Ebből a koalíció több kórházat építene, és többet fel is újítana. A reform megvalósítása azonban azt is eredményezné, hogy fokozatosan csökkennének az akut kezelést biztosító kórházi ágyak – az évtized végére mintegy 38 százalékkal, a jelenlegi több mint 28 ezerről 17 500-ra.

A reformot támogató koalíciós képviselők állítják, hogy egyetlen kórház sem fog megszűnni.

„Egyetlen kórházat sem fogunk megszüntetni. Ez tény, és aki bármi mást állít, az nem mond igazat – jelentette ki Cigániková.

– Amire azonban szükség van, az az, hogy átalakítsunk olyan osztályokat, ahol nem végeznek el évente megfelelő számú műtétet, hogy biztosak legyünk abban, hogy színvonalasan és biztonságosan végzik. Ez egyszerű: ahol évente 10 műtétet végeznek, az nem elég biztonságos.”

Az egészségügyi minisztérium is elégedett az eredménnyel. „A reform több megmentett életet jelent, jobb munkafeltételeket biztosít az egészségügyi dolgozóknak, és elindulhatnak a rendkívül fontos egészségügyi befektetések is” – kommentálta a törvény elfogadását Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter.

A reform egyben az járóbeteg-kezelés megerősítését is szolgálja, plusztámogatást ígér rendelők nyitásához olyan régiókban, ahol már most is kevés az általános orvos és kevés a szakrendelő. Készül a mentőszolgálat új hálózata is, amelyet úgy alakítanak ki, hogy az akut esetekhez is gyorsan megérkezzen a segítség.

A kórház nem szűnik meg, csak átalakul

Egyes kórházak átalakítása azonban elkerülhetetlen lesz, és a legalacsonyabb szintű intézményekben várhatóan nem sok kórházi osztály marad. A törvény szerint ezekben csak a rehabilitáció és a műtétek utókezelését végző osztály fenntartása lesz kötelező, de maradhat a sebészet, és a baleseti sebészet is, ha erre sikerül szerződniük a biztosítókkal. Az azonban csak jövő nyárra derül ki, hogy melyik kórház milyen besorolást kap.

Martin Smatana egészségügyi szakértő, az egészségügyi minisztérium korábbi elemzője szerint azonban ma is az egészségbiztosítókon múlik, hogy a kisebb kórházak milyen osztályok működésére tudnak szerződni a biztosítókkal. „Mivel nem létezik valódi kórházdefiníció, az intézmények sokszor olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek nekik a legjobban megfelelnek, amihez megvannak a személyi és egyéb feltételeik, vagyis amire vannak orvosaik, nővéreik, amire van felszerelésük, vagy amire sikerült jó szerződést kötniük az egészségbiztosítóval” – mondta a Paraméternek adott interjújában szakember. – Ez gyakran azzal jár, hogy az egészségügyi kezelésekhez való hozzáférés, és gyakran a színvonal tekintetében is nagyok a regionális különbségek Szlovákiában.”

Azt azonban Smatana is elismeri, hogy a reform kiegészítő anyagi támogatás nélkül nem lesz eredményes, külön kiemelte azt is, hogy emelni kell az egészségügyi dolgozók fizetését.

Fico: Kalavskát négyszer dobtam ki ezzel a javaslattal

A Sme rodina és az ellenzék sötét képet festett a jogszabályról. Boris Kollár képviselői mellett a Smer is a jogszabály ellen szavazott. „A törvény elfogadásával jelentősen korlátoznánk a lakosság számára a hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz, ezért alkotmányellenesnek is tartjuk azt” – jelentette ki a szavazás előtt Robert Fico, a Smer elnöke.

Fico szerint a most elfogadott törvény ugyanolyan rossz, mint amit még az ő egészségügyi minisztere, Andrea Kalavská kidolgozott.

„Négyszer dobtam ki Kalavskát ugyanilyen értelmetlen butasággal” – emlékezett a „régi szép időkre” Fico.

Boris Kollár és pártja azért nem támogatta a törvényt, mert szerinte az egészségügyi miniszter nem egyezett meg a régiókkal, nem sikerült olyan megoldást találnia, amely mindenkinek megfelelt volna. Kollár a pontos kifogásait nem ismertette.

A Szövetség szerint a reform veszélyezteti az egészségügy működését

A Szövetség szerint nem reform, hanem káosz következik az egészségügyben.

„Elutasítjuk a kórházak kaotikus átminősítését, amit a kormány reformnak nevez – tájékoztatta a Paramétert a magyar párt.

– A képviselőink és lakosság nagy részével valódi reformot szeretne, amelynek a kezdetén azonban olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek stabilizálják az egészségügyi személyzetet és megerősítik az ambuláns szektort.” Szerintük a reform ilyen formában történő megvalósítása veszélyezteti az egész egészségügy működését.

- lpj -