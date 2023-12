Januártól élesedik a következő fordulat a rezidens parkolásban Dunaszerdahelyen

A módosítások legnagyobb részét még a nyáron hagyták jóvá, ám 2024 januári hatállyal. A rezidens parkolás szigorításának lényege, hogy januártól csupán az parkolhat a lakótelepi kék zónában igyen, aki állandó lakhellyel rendelkezik Dunaszerdahelyen és regisztrálja autóját a rendszerben. Aki csak ideiglenesen vagy sehogy sincs bejelentkezve Dunaszerdahelyre, arról mostantól egy rakás pénzt legombolhat a város.

2021 júniusától működik a rezidens parkolás rendszere Dunaszerdahelyen, ami nem a nappali, hanem az éjszakai parkolást érinti a lakótelepeken. A kék színnel kijelölt lakótelepi rezidens parkolókat csak az ott lakók használhatják ingyenesen. Egy-egy lakáshoz 1 vagy 2 ingyenes rezidens parkoló tartozik attól függően, hogy abban a lakásban egy vagy legalább két felnőtt él, akinek ott van az állandó lakcíme. Mostanáig az ideiglenes lakhellyel rendelkező felnőtt lakosok is regisztrálhattak lakásonként egy-egy autót a kék zónába, amellett, hogy az az alternatív parkolókat másokkal együtt ingyenesen használhatták, januártól viszont az egyik legnagyobb változás őket érinti.

A rezidens parkolás kezdeti rendszerén már a tavaly őszi önkormányzati választásokat követő első képviselő-testületi ülésen is módosítottak, ám ennek az idei év elején még leginkább a haszongépjárművek tulajdonosai itták meg a levét, mivel számos érthetetlen korlátozást vezettek be a kocsik hosszát illetően, amivel ITT foglalkoztunk bővebben. Júniusra viszont egy olyan rendelet került a testület elé, amely csavart egyet az egész rendszeren.

Ennek legfontosabb szabálya, ami most, január 1-jén lép majd hatályba, hogy a rezidens (kék) parkolókat már csak azok használhatják majd ingyenesen, akiknek az állandó lakhelye is az adott zónában található, és hűségkártyával is rendelkeznek (tehát nincs tartozásuk a város felé, minden illetéket időben befizettek).

Hájos Zoltán polgármester és a városvezetés régóta annak módját keresi, hogyan érhetnék el a Dunaszerdahelyen bejelentett lakhellyel nem, vagy csak átmeneti lakhellyel rendelkezőknél, hogy állandó lakhelyre jelentkezzenek be, legfőképp azok, akik életvitelszerűen élnek itt. Az ideiglenes lakhellyel rendelkezőknek ugyanis még csak a városi illetékeket, pl. szemétdíjat, kell fizetniük Dunaszerdahelynek, az állandó lakhellyel rendelkezőknek viszont a jövedelemadójuk adott részaránya is a városkasszába érkezik.

Részletek:

Az új rendszer szerint tehát a rezidens parkolókat éjszakánként már csak az állandó lakhellyel rendelkezők használhatják ingyenesen – az autók lehetséges hosszát M1 és N1 kategória esetében is kitolták 5,3 méterre. Egy lakáshoz 1 vagy 2 autót regisztrálhatnak a rezidens zónába aszerint, hogy abban a lakásban 1 vagy 2 olyan felnőtt él, akinek Dunaszerdahelyen van az állandó lakhelye és rendelkeznek érvényes hűségkártyával is. Harmadik (1 felnőtt esetén második), illetve további autókért éves szinten 240 eurót (havi 20 eurót) kell majd fizetni a kék zónában történő parkolásért és 120 eurót a fehér zónában (alternatív parkoló).

Akinek nincs hűségkártyája, de az állandó lakhelye Dunaszerdahely, az az adott rezidens zónába évi 240 euróért regisztrálhatja be az autóját, minden továbbiért évi 480-at (havi 40-et) kell fizetnie.

Azoknak, akik csak átmeneti vagy semmilyen bejelentett lakhellyel nem rendelkeznek Dunaszerdahelyen, az alternatív parkolókban is fizetniük kell majd, a rezidensekben pedig annyit, hogy oda nem is lesz érdemes parkolniuk éjszaka. A rezidens zónában ugyanis autónként évi 1200 euróért (havi 100-ért), az alternatív zónában évi 480-ért parkolhatnak.

A rendelkezések csupán éjféltől lépnek majd érvénybe (reggel nyolcig), de hétvégén és ünnepnapokon is. Jelenleg ez még este hattól érvényes azzal, hogy a látogatóknak egy óra ingyenes. A hétvégén és ünnepnapok előtti estéken pedig mindenkinek ingyenes. Ezzel tulajdonképpen egyszerűsödik a látogatás, mivel a látogatóknak éjfélig nem kell majd parkolódíjat fizetniük. Reggel nyolctól éjfélig tehát bárki ingyenesen használhatja a rezidens és alternatív parkolókat a lakótelepeken (kivéve a városközpontot, ahol hétköznap napközben fizetős).

Egyszerűsödik a látogatók helyzete, ugyanis a rezidens parkolás éjféltől reggel nyolcig lesz érvényben, tehát aki látogatóba érkezik a lakótelepeken élő ismerőséhez, annak éjfélig nem kell fizetnie a parkolásért. Ugyanakkor ez érvényes lesz hétvégén és ünnepnapon is.

Reggel nyolctól éjfélig tehát bárki ingyenesen használhatja a rezidens és alternatív parkolókat a lakótelepeken (kivéve a városközpontot, ahol hétköznap napközben fizetős).

Januártól már a nappali fizetős időszak is kitolódik, a mostani ötről hat órára.

(SzT)